Parlamentul European a votat liberalizarea exporturilor de produse agricole moldoveneşti în UE

Despre aceasta a anunţat eurodeputatul Siegfried Mureşan, într-o postare pe o reţea de socializare, transmite IPN.



Propunerea a fost votată în plenul Parlamentului European, cu largă majoritate - 572 voturi pentru, 28 împotrivă şi 32 de abţineri. „Războiul din Ucraina a afectat puternic agricultorii din Republica Moldova, blocând exporturile de produse agricole în ţările din est. Tocmai de aceea, eu am cerut de mai multe ori în Parlamentul European să liberalizăm exporturile de produse agricole dinspre Moldova pe piaţa Uniunii Europene. Am cerut acest lucru inclusiv în rezoluţia despre Republica Moldova pe care am iniţiat-o şi care a fost adoptată de plenul Parlamentului European în data de 5 mai”, a scris eurodepudatul.



Oficialul a afirmat că prin acest vot Parlamentul European a demonstrat solidaritatea pentru agricultorii şi pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova. „Uniunea Europeană este deja principalul partener comercial al Republicii Moldova. Aproape două treimi din exporturile moldoveneşti au ca destinaţie piaţa europeană. Vreau ca măsura votată astăzi să nu rămână una temporară şi să fie un nou pas în direcţia integrării Republicii Moldova în piaţa unică europeană”, a mai menţionat Siegfried Mureşan.



La începutul lunii iunie, Comisia Europeană a venit cu o propunere de regulament pentru a dubla, timp de un an, cotele de export, adică volumul de marfă pentru care nu se aplică taxe vamale, la cele şapte produse pentru care sunt încă aplicate contingente tarifare: roşii, usturoi, struguri de masă, mere, cireşe, prune şi suc de struguri. Dintre acestea, Moldova exporta prunele şi strugurii în cantităţi mari în Ucraina, Belarus şi Rusia.