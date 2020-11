Motivele pentru care numărul cazurilor de infectare cu COVID-19 este în continuă creştere în R. Moldova

„Noi urmărim o creştere esenţială nu doar în Republica Moldova, dar şi pe tot continentul european şi nu numai. Motivele legate de progresarea infecţiei sunt: lipsa unui tratament eficient care poate fi aplicat pe larg, lipsă vaccinului care ar putea imuniza populaţia şi proteja cu adevărat de răspândirea acestei infecţii. Şi, desigur, nu în ultimul rând, am menţionat nu o singură dată, din păcate, nerespectarea la justa valoare a acelor măsuri de prevenire şi control a infecţiei care ne-am dori să fie realizate de către întreaga populaţie”, a declarat Marina Golovaci în cadrul emisiunii „Moldova in Direct” de la postul de televiziune Moldova 1.



Şi şeful secţiei supravegherea epidemiologică a gripei şi infecţiilor respiratorii de la ANSP, Ştefan Gheorghiţă, a făcut trimitere la cifrele înregistrate pe tot globul pământesc.



„Dacă să ne referim la tendinţele procesului, sunt nişte tendinţe care sunt caracteristice atât pentru regiunea europeană, cat şi pentru tot globul pământesc. Eu am sa aduc câteva cifre, noi am avut o tendinţă de creştere a infecţiei cu COVID-19 până în săptămâna 39, o tendinţă lentă. În săptămâna 39 noi am înregistrat 4270 de cazuri. Pe urmă, în săptămâna 40 am înregistrat 5704 cazuri. Ulterior am mers în descreştere şi începând cu săptămâna 44, de la 5079 de cazuri am ajuns în săptămâna 46 la 6933 de cazuri. Este pentru prima dată când înregistrăm o creştere atât de bruscă”, a adăugat epidemiologul Ştefan Gheorghiţă.



În prezent, cea mai mare rată de transmitere este atestată în Chişinău, pe locul doi se clasează raionul Edineţ şi pe locul trei raionul Briceni.



Joi, 19 noiembrie, în Republica Moldova au fost înregistrat un nou record - 1.442 de cazuri noi de infectare cu COVID-19.