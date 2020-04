În R. Moldova a fost lansat primul serviciu de avort medicamentos gestionat de la distanţă

Solicitată de IPN , directoarea CIDSR, Rodica Comendant, a declarat că lansarea acestui serviciu a fost determinată de faptul că acum pacientele nu prea au posibilitatea de a alege cum şi unde să facă avortul. Rodica Comentant spune că avortul medicamentos este permis în Moldova de mulţi ani, iar CIDSR a făcut mai multe studii care au confirmat rezultatele studiilor internaţionale că este o metodă sigură, recomandată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi care nu dereglează absolut nimic în sănătatea reproductivă a femeii.

Pentru a beneficia de acest serviciu, femeia trebuie să acceseze pagina web special creată pentru acest serviciu: www.avort.md/prin_telemedicina/, pentru a confirma sarcina printr-un test şi a calcula termenul sarcinii. Acest termen trebuie să fie nu mai mare de nouă săptămâni, în caz contrar serviciul respectiv nu va fi eligibil. Ulterior pacienta va fi sunată cu un apel video sau apel simplu de un medic ginecolog, pentru a discuta toate neclarităţile, după care pacienta accesează medicamentele. Reţeta pentru procurarea medicamentelor se transmite fotografiată. Dacă medicamentele nu sunt disponibile în farmaciile din localitate, preparatele sunt expediate prin poştă sau curier.



Peste o săptămână medicul va reveni cu un apel pentru a constata dacă avortul e complet. „La marea majoritate nu apare nicio dificultate”, susţine medicul ginecolog. De regulă, problemele care pot apărea se rezolvă de la distanţă şi de obicei se rezumă la repetarea unei doze de preparat pe care pacienta deja îl are. Peste patru săptămâni pacienta va repeta testul de sarcină pentru o evaluare definitivă.



„Noi ne-am permis acest lucru bazându-ne pe experienţa noastră de foarte mulţi ani, de circa 15 ani, pe faptul că am participat şi noi în foarte multe studii. Această metodă s-a dovedit a fi foarte sigură şi eficientă”, a declarat Rodica Comendant. Medicul susţine că a găsit susţinere în acest proces din partea Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi în particular de la Departamentul Medicină Primară.



Şefa CIDSR a mai declarat că în curând se aşteaptă o creştere a nivelului de sarcini nedorite şi a dorinţelor de a întrerupe aceste sarcini, având în vedere experienţa altor ţări în situaţii de criză umanitară sau situaţie de urgenţă.



Medicul ginecolog relatează că avortul medicamentos este mai sigur pentru femeie decât avortul chirurgical, inclusiv pentru fertilitatea acesteia. Pastilele pe care aceasta le va administra vor lucra doar la nivelul sarcinii nedorite, fătă a acţiona asupra altor organe.



Serviciul de avort prin telemedicină este implementat în cadrul proiectului pilot pentru o perioadă de doi ani: „Avortul medicamentos prin telemedicină pentru femei şi adolescenţi din mediul rural din Moldova: înlăturarea barierelor cu ajutorul tehnologiei”. De la sfârşitul lunii martie de când a fost lansat, 25 de femei au scăpat deja în acest mod de sarcina nedorită.



CIDSR este o organizaţie non-profit, neguvernamentală, înfiinţată în 1998, cu misiunea de a proteja şi promova sănătatea şi drepturile sexuale şi reproductive.