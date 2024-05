Bucureștiul, asaltat de turiști străini: sunt croaziere Viking din Germania, Austria, Elveția

Hotelurile din Bucureşti sunt aproape pline în această perioadă, cu toate că preţurile au crescut, deoarece există un flux mare de străini care vin la festivaluri, astfel că agenţiile de turism oferă deja cazare şi în jurul Bucureştiului, a declarat vicepreşedintele ANAT, Sorin Nicolescu.

"Avem un trend festivalier, un flux extraordinar de mare de străini care vin la festivaluri în Bucureşti, în toată ţara, dar în Bucureşti deja aproape nu e lună să nu fie două, trei festivaluri: la Romexpo, la Piaţa Constituţiei etc. Aceste festivaluri atrag un număr foarte mare de turişti străini. Deja sunt perioade în an în care nu mai avem locuri de cazare. Altădată nu erau ocupate hotelurile, în afară de noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie. Hotelurile din Bucureşti sunt aproape pline, cu toate că preţurile au crescut. (...) Uitaţi-vă la Sala Palatului, nu mai face faţă de câte spectacole sunt - şi nu e un loc. Agenţiile de turism nu mai pot să facă faţă la partea de cazare, deja cazăm în jurul Bucureştiului. O atracţie pentru turiştii străini sunt şi împrejurimile Bucureştiului. Menţionez aici Sâmbureni, Cernica, Casa Timiş, poate puţin mai departe unele, dar sunt locuri foarte interesante şi foarte căutate, mănăstirile de la Snagov, care sunt dorite de străini, poate mai mult decât centrul", a declarat Sorin Nicolescu, la cea de-a patra ediţie a conferinţei "Focus Bucureşti - Digitalizare şi Dezvoltare urbană".

El a subliniat că, în centrul Capitalei, parcarea autocarelor cu turişti străini nu este posibilă.

"E o mare problemă. Nu putem veni cu autocarele cu turişti. N-avem voie să parcăm nicăieri. Omul trebuie să stea 10 minute, să facă şi el o poză la Ateneu, la Palatul Regal, la Statuia lui Carol, Arcul de Triumf. N-ai unde să parchezi un autocar, cum să dai 40 de inşi jos, să-i urci înapoi?

La Viena, la Paris sunt autocare peste tot. La noi nu e un autocar. Nu că nu vin străinii, nu avem unde parca, nu avem unde să-i aşezăm", a spus Sorin Nicolescu.

Totodată, el a precizat că sunt zeci de croaziere Viking care vin dinspre Germania, Austria, Elveţia, pline cu turişti.

"Acestea vapoare sunt pline cu turişti. Un vapor încarcă 7-8-9 autocare. Vă daţi seama ce înseamnă să vină nouă autocare de la Giurgiu la Bucureşti? Şi unde să le parchezi? Oamenii ăştia sunt dornici toţi să viziteze. Plătesc 200 euro pentru o excursie de o zi la Bucureşti. Mai departe, în afară de parcări, e traficul. Acum se deschide linia directă Bucureşti-Giurgiu, cu trenul. Probabil că o să fie mult mai uşor să aducem turiştii cu trenul, când vin foarte mulţi. Facem două, trei vagoane speciale, mai frumoase", a adăugat vicepreşedintele ANAT.

Potrivit acestuia, agenţiile de turism au promovat foarte mult şi călătoriile în străinătate.

"Uitaţi-vă ce este pe Otopeni, dimineaţa, nu e un avion gol. Am făcut multe chartere. În ultimul timp luăm weekend-urile astea date câte 5 zile, câte 4 zile, de Paşti, de Rusalii, de nu ştiu ce. În această perioadă promovăm externul, care e mai ieftin, să zicem: Egipt, Turcia, Tunisia, ca să mai eliberăm din Bucureşti şi să-i aducem pe străini. Acum dacă facem promovare la străini, la târgurile internaţionale, n-avem unde să-i cazăm. Ce să vă spun? Am cereri la Călimăneşti, la Herculane, peste tot, n-am niciun loc. Noi facem o promovare, dacă e să-i primim, nu se poate. Sunt turişti din Israel care vor să vină aici, la staţiuni de tratament. Nu e niciun loc. Deci problema infrastructurii hoteliere trebuie reanalizată de către investitori şi dezvoltatori, am mers puţin cu un pas înaintea lor, mai ales din punct de vedere al digitalizării", a adăugat Sorin Nicolescu.

Vicepreşedintele ANAT a mai spus că lumea apelează la diverse platforme pentru rezervarea biletelor de avion, de hotel, motiv pentru care vin foarte multe rezervări.

Pe de altă parte, el a mai explicat că nu există proceduri de folosire a banilor strânşi de la turişti, din taxa de oraş. "Primăria a strâns aceşti bani şi pentru că nu au existat proceduri de folosire a acestor bani, banii stau. Noi avem nevoie mare de aceşti bani, ca să-i putem folosi în promovarea Bucureştiului, atât pe extern, cât şi pe intern.", a spus vicepreşedintele ANAT.