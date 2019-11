FOTO Tânărul român care a transformat călătoria într-un mod de viaţă. Până la 24 de ani a vizitat zeci de ţări ale lumii

GALERIE FOTO

La cei 24 de ani ai săi, zălăuanul Gelu Cristian Păcurar se poate lăuda că a vizitat aproape un sfert din statele planetei. Pasionat de călătorii, el a căutat întotdeauna modalităţi care să îi permită să ajungă în diverse colţuri ale lumii, chiar şi fără a dispune de un buget generos.

Prima călătorie spre meleaguri străine a făcut-o la vârsta de 8 ani, atunci când s-a mutat cu familia în Italia. A revenit în ţară, la Cluj-Napoca, în 2014, pentru a studia la Facultatea de Limbi Moderne Aplicate, specializându-se în italiană şi engleză. „Am decis să mă reîntorc în România, din diferite motive; viaţa în Italia era destul de monotonă, trăiam într-un sat de vreo 200 de persoane, aşa că am vrut sa fac o schimbare totală. În plus, voiam să ajut şi să împărtăşesc din experienţele de călătorie, precum şi modul de gândire“, mărturiseşte tânărul în vârstă de 24 de ani.

În paralel cu facultatea, a devenit membru AIESEC, o organizaţie studenţească globală, ce oferă oportunităţi de voluntariat, internshipuri şi de dezvoltare personală şi profesională pentru studenţi, prin diverse proiecte sociale. În această calitate, Gelu a avut ocazia de a ajunge în locuri la care nici nu visa. În primul an de facultate, prin intermediul asociaţiei studenţeşti, Gelu ajungea în cadrul unui proiect de voluntariat, în Egipt. Adaptarea nu a fost tocmai uşoară, însă tânărul a fost cucerit, în cele din urmă, de frumuseţea, de oamenii şi de tradiţiile statului arab.

Ţara care l-a cucerit

Deşi anii ce au urmat i-au purtat paşii prin peste 40 de alte ţări, niciuna nu l-a fermecat precum Egiptul, pe care l-a plasat în topul personal al celor mai interesante destinaţii: „Am petrecut acolo nouă săptămâni, timp în care am făcut voluntariat. Am fost cazat într-un hostel în centrul capitalei Cairo, eram câte 12 persoane în cameră. A fost o experienţă care m-a schimbat total şi m-a ajutat să mă dezvolt. M-am îndrăgostit de oamenii de acolo, de cultura, mâncarea şi obiceiurile acelor locuri. Este destinaţia mea preferată, în care revin ori de câte ori am ocazia cu aceeaşi plăcere“.

Dornic de noi experienţe, a continuat să caute oportunităţi care să-i permită să vadă lumea fără a fi nevoit să scoată bani mulţi din buzunar. „Întotdeauna am călătorit mult si low cost, găsind tot felul de proiecte de voluntariat şi interviuri pentru joburi care să îmi acopere majoritatea sau chiar toate cheltuielile. Poţi să călătoreşti şi cu foarte puţini bani; pentru asta, îţi trebuie doar curaj, un ghiozdan în spate şi spirit de iniţiativă“, explică zălăuanul. Îşi aminteşte că în urmă cu aproximativ doi ani, aflase despre un interviu în Olanda, pentru un post important şi foarte bine plătit. „Era un job foarte bun la o companie ce gestionează cea mai mare parte a traficului aerian din Europa. Ştiam că nu am calităţile necesare pentru a lua postul, dar ştiam şi că firma respectivă le plăteşte candidaţilor transportul şi cazarea pentru două zile. Aşa că, fără să stau pe gânduri, am aplicat, am plecat în Olanda, am dat testul, apoi am vizitat oraşele Bruxelles, Maastricht şi Bergamo. Am călătorit în principal cu trenul, asigurându-mi un interval de şapte-opt ore între călătorii, pentru a avea timp să vizitez oraşele.“

„Mi-am găsit un job de călător“

Pasiunea pentru călătorii, pentru a descoperi locuri şi culturi diferite, pentru a cunoaşte oameni noi l-a purtat pe român din Europa până în America de Sud şi Africa, din Asia până în Oceania. Până în 2017, când a absolvit facultatea, Gelu Păcurar „bifase“ 23 de ţări vizitate, fiecare călătorie oferindu-i momente intense şi amintiri de neuitat.

Printre destinaţiile exotice aminteşte Noua Caledonie, Vanuatu, Tonga, Cambodgia, Vietnam şi Thailanda. Ultimele trei au fost cuprinse într-o excursie de 12 zile, făcută cu un grup de 10 tineri din toata lumea, cu ghiozdanul în spate şi un ghid. „În fiecare zi făceam cinci-şase ore cu autobuzul ori cu trenul pentru a vedea un nou obiectiv turistic. A fost extraordinar de obositor, dar în acelaşi timp, plină de satisfacţii, o excursie la finalul căreia toţi membrii grupului deveniserăm o familie. Unde mai pui că a fost şi un prilej pentru mine de a experimenta o serie de preparate culinare ciudate: am mâncat tarantule, şerpi, şobolani de câmp şi toate au fost delicioase!“, povesteşte aventurierul.

Pentru a putea descoperi şi alte colţuri de lume, a decis să-şi transforme pasiunea într-un stil de viaţă. Îndrăgostit şi de fotografie, zălăuanul a optat pentru o slujbă care să îi permită să se întreţină făcând ceea ce îi place. „Mi-am găsit un job de călător“, spune tânărul, care a plecat în Statele Unite ale Americii, a făcut un curs foto, apoi s-a angajat pe o navă de croazieră, ca fotograf. „Am făcut asta doi ani, timp în care am călătorit intens. La început, port de bază mi-a fost Miami, după care, norocul a făcut să fiu mutat în Sydney.

De acolo am revenit în SUA, călătorind prin Oceanul Pacific timp de o lună, mergând în Noua Zeelandă, apoi Tahiti, Bora Bora, Tonga, Hawaii, Canada şi Alaska. Acei doi ani pe nave au fost foarte frumoşi, dar şi foarte obositori. Am muncit 70-75 de ore pe săptămână timp de şapte luni, fără nicio zi liberă, focusându-mă pe portretistică. Experienţa trăită a fost, însă, una extraordinară, care a făcut să merite tot efortul“.

Voluntar pentru copiii din Columbia

Cum călătorului îi şade bine cu drumul, Gelu Păcurar şi-a dedicat primul concediu de odihnă unei noi aventuri. De această dată a ales continentul sud-american, implicându-se într-o nouă acţiune de voluntariat.

Motivat de dorinţa de a face bine celor nevoiaşi, în vara lui 2018, s-a alăturat proiectului de voluntariat internaţional al organizaţiei studenţeşti „Global Volunteering“, ce viza ajutorarea copiilor dintr-un cartier sărac al oraşului Santa Marta, din Columbia. Pe parcursul a cinci săptămâni, împreună cu alţi voluntari din Portugalia, Germania, Franţa, Elveţia şi Italia, a organizat diferite activităţi practice distractive şi educative cu cei 55 de copii dintr-un cartier sărac şi rău famat al oraşului, şi chiar a derulat mici campanii online de strângere de fonduri pentru cei mici.

„Acolo am învăţat să apreciez că am un acoperiş deasupra capului şi ce mânca în fiecare zi. Am cunoscut mulţi care, deşi nu aveau parte de acest lux, erau fericiţi şi zâmbeau în fiecare zi. A fost momentul în care mi-am trasat ca obiective să fiu fericit şi să lupt pentru ceea ce mă face fericit; adică să-i ajut pe alţii şi să călătoresc“.

Deşi susţine că nu îi este greu să stea departe de casă – „mă simt acasă oriunde îmi las bagajele mai mult de o săptămână“ – în această perioadă a decis să revină în România. Nu pentru mult, însă, ci doar până termină un masterat în managementul afacerilor internaţionale. „Nu voi renunţa niciodată la călătorii. Următorul vis pe care vreau să îl îndeplinesc este să merg într-o ţară din Africa Centrală şi să ajut copiii şi comunităţile de acolo“.

Vă mai recomandăm:

Fotograful român care străbatea lumea în căutarea instantaneelor perfecte: Nepalul e marea lui dragoste