Elevul de la ţară notat cu 10 la Evaluare. „Un copil care îşi doreşte să facă performanţă va reuşi de oriunde ar fi”

Fiul de profesoară de matematică Iulian Margin este singurul elev şcolit în mediul rural care a intrat în rândul "decarilor" Evaluării Naţionale din acest an. Pasionat de limba română şi convins că studiul constant este cheia succesului, tânărul a tratat cu foarte multă seriozitate fiecare an de şcoală. Aşa se face că a absolvit Şcoala Gimnazială "Simion Bărnuţiu" din Bocşa cu 10, ca şef de promoţie, iar la Evaluare s-a remarcat din nou cu 10 pe linie.

"10-le pe linie vine odată cu munca asiduă şi sacrificiul, dar nu pot spune că am învăţat tot timpul. Am avut şi pauze, am avut şi săptămâni în care nu reuşeam să lucrez nimic pentru examene, dar cu toate acestea Evaluarea Naţională a fost prioritatea în acest an şcolar. Cred că un copil care e atent la ore şi lucrează acasă pentru a aprofunda ceea ce a învăţat la şcoală nu are nevoie de meditaţii. Şcoala pune bazele necesare trecerii cu succes a acestui prag", spune adolescentul.

Mărturiseşte că a pus mare accent pe pregătirea individuală, dar că la matematică, un ajutor important l-a primit de la mama lui, cea care i-a fost şi profesoară la clasă: "Este adevărat că de la începutul anului mă pregătesc. Nu am luat meditaţii, în schimb am participat la cursurile Centrului de Excelenţă din Zalău, la limba română. La matematică am muncit individual, dar am avut norocul să am acasă o mână de ajutor atunci când întâmpinam dificultăţi. Atunci când ceva nu iesea, puneam un semn de întrebare şi reveneam. Cred cu tărie că cea mai importantă este munca individuală".

Salbă de premii la olimpiade

Potrivit lui Iulian, dragostea pe care o poartă limbii şi literaturii române i-a fost insuflată de către învăţătoarea lui, care îşi îndemna mereu elevii să citească, dar şi profesoara din clasele V-VIII. Cu matematica nu s-a "înţeles" la fel de bine, deşi avea profesorul în casă: "Cu matematica, a fost mai greu. Îmi plăcea ceea ce lucram la clasă, dar olimpiada mi se părea foarte grea. Mama şi-ar fi dorit să prefer această disciplină, iar în clasa a VIII-a, pregătindu-mă, am început să o leg mult mai frumos şi să îmi facă plăcere să lucrez - mai ales că mai era nevoie".

Seriozitatea dovedită la şcoală, disciplina şi perseverenţa s-au reflectat şi în rezultatele obţinute la diferite olimpiade şi concursuri, pe tot parcursul ciclului gimnazial: premiul I în clasele a V-a şi a VI-a, la etapa judeţeană a Olimpiadei "Universul cunoaşterii prin lectură" şi premii speciale la etapa naţională, premiul II la etapa judeţeană a Concursului "Cultură şi spiritualitate românească", în clasa a VIII-a; menţiune la etapa naţională a Olimpiadei de Religie, în clasa a a VII-a; menţiune la Olimpiada de limba engleză şi la Olimpiada de limba şi literatura română.

Despre subiectele din acest an susţine că nu au fost unele uşoare, punându-i pe elevi la încercare cu diferite capcane. "Au fost puncte care necesitau mai multă muncă, dar cu siguranţă un elev pregătit le putea rezolva fără probleme. Cred că evaluarea din acest an a scos în faţă noţiunile pe care un elev de gimnaziu ar trebui să le dobândească până la finalul celor patru ani de gimnaziu".

Rezultatul obţinut la Evaluare nu l-a surprins, de vreme ce, după consultarea baremului, şi-a dat seama că nu făcuse greşeli: "Mă aşteptam ca media să fie 10, deoarece conform baremului nu aveam greşeli, însă ţinând cont de subiectivitatea corectorilor aveam dubii în privinţa rezultatului final".

Visează să devină medic

Iulian nu crede că elevii care învaţă în mediul rural sunt dezavantajaţi: "Într-adevăr este mai greu, dar nu imposibil. Un copil care îşi doreşte să facă performanţă va reuşi de oriunde ar fi, este nevoie doar de voinţă şi determinare. Profesorii îşi doresc să şlefuiască diamantele, dar este nevoie ca şi acestea să-şi dorească să strălucească. De cele mai multe ori ai nevoie de concurenţă, pentru a avea motivaţia să te perfecţionezi. De regulă, în mediul rural nu toţi copiii au această dorinţă de a străluci, dar pot spune că am avut şi colegi care au muncit. Cel care vrea să fie bun şi foarte bun poate fi din băncile oricărei şcoli".

Tânărul din Bocşa visează să devină medic, aşa că a optat pentru Colegiul Naţional "Silvania" Zalău, profilul ştiinţe ale naturii. "Româna şi în special literatura vor rămâne pasiunile mele, dar voi alege acest drum. Mi-a plăcut şcoala în general şi am învăţat cu drag din toate, iar biologia mi s-a părut întotdeauna fascinantă; îmi pare că studiez lumi întregi care se află în corpul fiecărei fiinţe umane".

Se vede profesând în România şi asta pentru că e convins că lucrurile din ţara noastră se pot schimba în bine. "Nu putem părăsi ţara pe motiv că nu ne e bine aici, când noi n-am făcut nimic pentru a-i fi mai bine. Schimbarea e în noi, şi consider că uniţi putem face ceva pentru a ne aduce ţara pe drumul cel bun. Aici am fost daţi, aici ar trebui să dăm tot din suflet, pentru noi până la urmă, şi pentru cei ce vor urma. Nu putem întoarce spatele acestor locuri, ele nu ni l-au întors nouă. Putem lupta cu privirea îndreptată spre un viitor prosper. Se poate, dar e nevoie de voinţă".

Vă mai recomandăm:

Secretele unor genii ale informaticii. Cum au ajuns trei colegi de liceu să cucerească aurul la Olimpiada Naţională

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: