Donaţie de zeci de ventilatoare pentru lupta anti-COVID-19. „Se reduce numărul de pacienţi transferaţi la ATI“

Încă de la debutul pandemiei, achiziţiile de echipamente de protecţie şi dotări au reprezentat o provocare pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, deoarece totul a trebuit să fie făcut într-un mod foarte alert, susţin reprezentanţii celei mai mari unităţi spitaliceşti din judeţul Sălaj. Întreaga comunitate s-a mobilizat şi a venit în sprijin, prin donaţii financiare şi materiale, care să asigure suport în gestionarea crizei COVID-19.

Una dintre recentele donaţii a venit din partea companiei TenarisSilcotub care a asigurat Secţiei Pneumologie a Spitalului Judeţean 30 de aparate de ventilaţie non-invazivă.

"Ţări cu sisteme de sănătate avansate au fost afectate sever de amploarea pandemiei. Modul de manifestare a infecţiei SARS-COV2 şi evoluţia simptomatologiei sunt imposibil de prezis şi de anticipat. Sunt pacienţi tineri, fără factori de risc sau boli asociate, care după zile de evoluţie favorabilă se deteriorează rapid, inexplicabil, având nevoie de oxigenoterapie, ventilaţie non-invazivă sau chiar invazivă (intubare). Avem pacienţi vârstnici, dar şi tineri, pe care i-am preluat în serviciul de Pneumologie cu plămânii afectaţi sever, abia realizau saturaţii de oxigen în sânge de 30-45 % (alarma se dă la saturaţii sub 90%). Aceştia au nevoie de ventilaţie în secţie săptămâni în şir", a explicat dr. Gabriel Gavriluţ, şeful Secţiei Pneumologie. Potrivit acestuia, anterior donaţiei, Secţia era dotată cu doar trei aparate de ventilaţie non-invazivă. În condiţiile în care în luna noiembrie, SJU Zalău a avut de gestionat cea mai mare rată de incidenţă a infectărilor la nivel local de la începerea pandemiei COVID-19, managementul situaţia a devenit extrem de dificil, nevoia de ventilaţie non-invazivă a pacienţilor fiind mult mai mare. "Cele 30 de aparate noi cresc semnificativ rezultatele tratamentului de ventilaţie non-invazivă şi contribuie la reducerea numărului de pacienţi transferaţi la ATI", a mai spus dr. Gavriluţ.

“Anul 2020 a venit cu experienţe neaşteptate şi ne-a pus în situaţia să regândim implicarea noastră în comunitate. Pandemia ne-a testat limitele, în special cele ale sistemului medical. Am simţit că e şi rolul nostru să sprijinim spitalul judeţean, cu soluţii potrivite şi cât s-a putut de repede. Suntem foarte bucuroşi că am contribuit cu 30 de aparate de ventilaţie non - invazivă, într-un moment de vârf al pandemiei. Am fost impresionaţi de eforturile tuturor celor implicaţi care au înţeles imediat gradul de urgenţă şi cu dedicare, au făcut posibilă livrarea acestor dotări în doar câteva zile", a afirmat Codruţa Hodrea, manager în Relaţia cu Comunitatea în cadrul TenarisSilcotub.

Secţia Pneumologie a SJU Zalău dispunde de 58 de paturi pentru pacienţii COVID-19, dintre care miercuri, 9 decembrie, erau ocupate 35.

