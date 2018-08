Cum explică medicul rezident declaraţiile jignitoare la adresa protestatarilor. „Am avut o pornire agresivă din spirit civic“

Zălăuanca Sorina Petruşan Dunca, medicul rezident care a lansat în mediul online un atac dur la adresa românilor participanţi la mitingul din 10 august din Piaţa Victoriei, şi-a reactivat, în cursul zilei de miercuri, contul de Facebook, la câteva zile după postarea în care le transmite, printre altele, protestatarilor "Să beţi cu paiul câte zile mizerabile mai aveţi de trăit!" şi "să vă omoare jandarmii în bătaie.

Într-un nou mesaj postat pe contul său, femeia, care este soţie de jandarm, scrie:

"Îmi cer scuze faţă de cei care s-au simtit jigniţi de postarea mea, în niciun caz nu am intenţionat asta. Vreau să lămuresc câteva lucruri apărute în presă şi cu asta sper să se încheie subiectul. Am fost şocată să văd o femeie, în haina militară, care a ieşit să îşi facă datoria, aşa cum trebuie să ne-o facem toţi. Am fost în stare de şoc să văd acele imagini în care femeia neajutorată era sfâşiată de mulţime. Nu am avut nicio intenţie să jignesc diaspora, ci pe acei oameni care au lovit-o cu bestialitate pe femeie. Acei oameni, după parerea mea, nu merită mila niciunui judecător! Şi ar avea o scuză dacă nu ar fi normali la cap. Pe mine jandarmii m-au apărat când am fost la rândul meu agresată la evenimentele de voluntariat. Este dureros să fie traşi la răspundere doar pentru că şi-au făcut datoria. Îmi este teamă de momentul în care ei se vor teme să mai acţioneze. Îmi cer scuze încă o data de la oamenii care s-au simţit jigniţi. Am fost în stare de şoc să văd acele imagini în care o femeie neajutorată era linşata de mulţime la un protest!"

"Nimic nu scuză asemenea vorbe"

Şi această nouă postare a medicului a stârnit o serie de reacţii. În timp ce unii o susţin, invocând că fiecare are dreptul la o opinie, oricare ar fi ea, alţii o condamnă.

"Sorina, nu ai pentru ce să îţi ceri scuze. Şi mai ales nu trebuie nimeni să te atace sau să te combată pentru ceea ce opiniezi. De aceea suntem într-o democraţie, ca să ne exprimăm fiecare opinia, că suntem în acord sau în dezacord cu a ta. Fiecare are dreptul la o opinie bazată pe informaţiile pe care le are la îndemână sau la care are acces. Democraţia nu înseamnă să ne scoatem ochii unul altuia pentru ca avem opinii diferite. Mulţi ar trebui să înţeleagă asta!", a scris o utilizatoare, şi ea soţie de jandarm.

"În calitate de medic, după ce ai depus un anumit jurământ, să doreşti unor oameni, indiferent de ceea ce au făcut, să sfârsească în scaun cu rotile şi să "bea cu paiul câte zile or mai avea", mi se pare extrem de lipsit de profesionalism", i-a răspuns un comentator. "Un om integru ştie să se controleze, să fie diplomat. Nimic nu scuză asemenea vorbe şi exprimări. Orice scuza te acuză. Sunt şocată de câtă ură, instabilitate emoţională e încărcată în acel mesaj. Un om sănătos emoţional nu scoate din el aşa ceva sau măcar ştie să îşi înfrâneze pornirile animalice", scris un altul.

Recţia unui medic: "Nu avem voie să fim părtinitori, aşa am jurat, nu?"

Printre cei care o critică se numără şi un medic de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, acolo unde rezidenta şi-a făcut practica în perioada studenţiei. "Nici un cuvînt despre sutele de români şi străini masaţi la cap, spate, membre? Şi când am citit că un medic doreşte cuiva să bea cu paiul... Regretabil. Trebuie să fim obiectivi la ce vedem, nu la ce spun diferit cele două tabere. Noi, doctorii, tratăm la fel şi pe agresori, şi victimele, nu ? Nu avem voie să fim părtinitori, aşa am jurat, nu?", i-a scris ORL-istul Ionuc Mândraş.

Contactată, Sorina Petruşan Dunca a declarat pentru "Adevărul" că a fost o greşeală să posteze şi că a decis să îşi dezactiveze contul de Facebook pentru câteva zile ca urmare a mesajelor de ameninţare primite: "Am primit ameninţări cu moartea de la tot felul de oameni. Îmi scriau tot felul de cuvinte jignitoare. Eu nu am ameninţat pe nimeni. Am dorit strict o soartă similară celor care au agresat o femeie, fiind în timpul serviciului şi fără vreo vină".

Agresivă "din spirit civic"

Ea spune că a reacţionat prin empatie cu jandarmeriţa bătută în Piaţa Victoriei, dar şi din "spirit civic": "Eu nu am porniri agresive, în niciun caz, am avut o pornire agresivă din spirit civic. Nu sunt de acord cu cei care promovează faptul că să fii jandarm-femeie e un risc asumat; nu într-o ţară civilizată. Şi nu linşezi o femeie, căzută la pământ, să o aduci în stare, conform presei, de inconştienţă. M-am pus în locul ei. I-am vazut privirea, durerea din poze, se vedea cum strigă şi evident am reacţionat oarecum proporţional cu cele văzute, având şi eu agresiuni fizice reclamate prin 112. E o isterie şi o ură împotriva noastră, a medicilor, a poliţiştilor, a tot ce e "al statului" şi noi nu avem nicio vină. Respect enorm de mult cadrele MAI, nu datorită soţului (jandarm la Inspectoratul Bihor), ci datorită nevoii pe care am avut-o, iar ei au răspuns mereu prezent. Mi se rupe sufletul când ştiu cât de neclare legi avem în această ţara şi ştiu că dacă actionează, ei sunt mereu răspunzători".

Medicul ţine să precizeze că în mesajul său s-a referit strict la agresori şi îşi exprimă regretul că "fără să vreau, am jignit o comunitate. Nu ar fi trebuit să raspund la fel ca cei din comunităţile care au scris, ameninţat şi au făcut din prostest, un lucru perfect democratic, o bătaie de stradă".

Originară din Zalău, Sorina Petruşan Dunca are 28 de ani şi este rezident în anul III la Spitalul de Recuperare Borşa, însă îşi face pregătirea la Oradea. Într-o postare făcută la scurt timp după protestele din 10 august, femeia a scris:

"Femeie jandarm suspectă de fractură de coloană cervicală: Ăştia sunteţi voi,cei de dreapta? PSD-ul e răul acestei ţări? S-au întors de la cules căpşuni şi spălat babe la fund cei din DIASPORA să se bată cu jandarmii? Sunteţi cretini, mă? M-am săturat de cât puteţi fi de proşti şi de cretini, nu ştiţi nici măcar pentru ce protestaţi. Veorica… da, e proastă. Dar tare proşti erau şi prin alte guverne.

M-am săturat să văd toţi analfabeţii din listă cum protestează ei. Ăsta vă e protestul oligofrenilor? O femeie, un cadru militar în cărucior de acum în colo. Şi în încheiere, vă doresc să n-aveţi noroc şi sper să vă omoare jandarmii în bătaie şi pe voi şi pe bradilalicul care se numeşte Klau şi condamnă ”Vi-o-le-n-ţeee-le” asupra populaţiei. Sper să beţi cu paiul câte zile mizerabile mai aveţi de trăit, că sunteţi proşti şi e păcat să trăiţi”.

