Cum au fost doborâţi arborii ce străjuiau un drum. „Am fost să văd dezastrul. Aproape că am plâns“

Mai mulţi copaci de pe marginea Drumului Judeţean 191C Nuşfalău – Crasna – Aghireş – Zalău – Creaca au fost puşi la pământ, spre nemulţumirea apărătorilor mediului. Situaţia a fost semnalată pe reţelele de socializare de către profesorul Mirel Matyas, care a cuprins, în 2019, într-un amplu proiect fotografic, trei dintre copacii tăiaţi.

"Au fost odată, trei copaci... Sunt trist! Vă amintiţi probabil de ”cei trei copaci” fotografiaţi undeva în zona lacului Vârşolţ, pe tot parcursul anului 2019. Acei banali copaci, de la margine de drum, pe care i-am vizitat lună de lună pentru a-i vedea schimbându-se odată cu anotimpurile. Acei copaci deveniţi ”celebri” în urma articolului publicat în ”Adevărul”. Acei trei copaci pe care am vrut în acest an să-i pun în evidenţă altfel, dar din cauza pandemiei izbucnită în Primăvară, am fost nevoit să abandonez proiectul. Ei bine, copacii nu mai există! Au fost tăiaţi de drumarii care lucrează în zonă", a scris Mirel Matyas pe Facebook.

Acesta critică decizia factorilor responsabili de a tăia arborii, subliniind importanţa protejării naturii, chiar şi atunci când la mijloc sunt proiecte de dezvoltare a infrastructurii rutiere: "Am fost să văd ”dezastrul” cu ochii mei. Aproape că am plâns... Deşi aveau ceva vechime, nu erau un pericol pentru trafic, se putea moderniza drumul şi fără să-i taie. Dar mă rog, aşa ştim noi să procedăm: tăiem copacii de pe margine de drum. Nu spun că nu trebuie modernizată infrastructura rutieră, dar nu în detrimentul naturii! Veţi zice, probabil, că ce mare scofală la aceşti trei copaci. Trei au fost cei pe care i-am fotografiat eu, de tăiat i-au tăiat aproape pe toţi de pe marginea acelui drum dintre Crasna şi Meseşeni. Chiar şi unul să fi fost tăiat, natura e mai săracă. Sper să nu cumva să le treacă prin minte să taie şi plopii din apropierea Meseşeniului..."

"Atâta ştim"

Postarea a generat o serie de reacţii negative în rândul iubitorilor naturii, care au taxat dezinteresul autorităţilor faţă de mediu:

"Multe lucruri bune ni s-ar întâmpla dacă am avea minte. Dăm cu capul şi apoi gândim. Nimeni nu se întreabă de ce. Defrişăm ţara şi nimeni nu reacţionează".

"La primul viscol, autorităţile o să plângă că nu se poate circula şi că nu se vede drumul".

"Atâta ştim. Tăiem, ardem, distrugem. De plantat nu se ocupă nimeni".

"În Berlin absolut toţi copacii au un număr de înregistrare, pe culori, pe sectoare, o evidenţă strictă nemţească. Este o crimă să te atingi de un copac!"

"Peste tot se procedează la fel. Se taie arborii fara niciun fel de problema. La noi nu exista reguli, respect pentru natura sau tragerea la raspundere".

"Multă educaţie trebuie să treacă peste neamul acesta ca să preţuiască natura, frumosul. Îmi amintesc cu câtă uimire mă uitam la podurile de verdeaţă de pe autostrăzile din Ungaria şi Croaţia, construite special pentru a permite trecerea animalelor, tranzitul dintre habitate. De-a lungul României nu am văzut aşa ceva".

De ce au fost sacrificaţi arborii

Reprezentanţii Consiliului Judeţean Sălaj au explicat că respectivii copaci ai fost doborâţi pentru a permite implementarea unui proiect de reabilitare derulat din bani europeni, arborii aflându-se pe locul unde urmează să fie acostamentul asfaltat. Potrivit acestora, DJ 191C se află în plin proces de modernizare pe o lungime 36,8 kilometri, investitiţia în valoare de circ 77 milioane lei, fiind finanţată prin Programul Operaţional Regional. Proiectul tehnic prevede ca în urma reabilitării, partea carosabilă să fie lărgită la 3 metri, la care se adaugă o bandă de încadrare de 0,25 metri, acostament asfaltat de un metru şi rigolă de 1,25 metri. "Astfel, copacii la care faceţi dumneavoastră referire s-ar fi situat în acostamentul asfaltat", au punctat oficialii CJ Sălaj.

Ordinul de începere a lucrărilor pentru reabilitarea acestui drum judeţean a fost emis în luna iulie a anului trecut, termenul de execuţie fiind 36 luni.

