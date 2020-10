VIDEO Imagini tulburătoare cu tatăl fetiţei care a murit în carnagiul de la Vaslui: „Doamne, de unde vin, unde mă duc? Parcă mi-a luat Dumnezeu minţile?”

Mai mulţi şoferi aflaţi în trafic au intervenit luni (26 octombrie) seara pentru a acorda ajutor victimelor teribilului accident produs în zona Podu Doamnei, între municipiile Bârlad şi Vaslui. Două autoturisme s-au lovit frontal, iar un al treilea a ajuns pe câmp la peste o sută de metri distanţă de şosea. Martorii au alergat pe pentru a acorda acorda ajutor victimelor, însă ceea ce au găsit la faţa locului i-au marcat profund.

În zonă îşi făcuseră apariţia prima ambulanţă care a luat din maşina răsturnată pe câmp cei doi copii: o fetiţă de 3 ani şi un bebeluş de 9 luni. În momentul în care martorii au ajuns în zona maşinii cei doi părinţi erau plin de sânge, iar bărbatul, în stare de şoc, încerca să îşi trezească soţia inconştientă. Amândoi prezentau leziuni grave la nivelul capului. Martorii l-au întrebat pe şofer ce se întâmplat, însă acesta era complet devastat. Nu ştia unde se află, cum s-a întâmplat tragedia. Nu îşi mai amintea nici de unde vine, nici unde se duce.

„Nu ştiu nimic. Nu am băut nimic. Nu ştiu nimic, de unde vin? Ea e soţia mea si am doi copii, o fata şi un băiat, Maia şi Răzvan. Doamne, de unde vin, unde mă duc?! Doamne, nu am băut nimica, nimic, nu am pus nimic în gură. Ancuţa mea, Ancuţa... copiii noştri. Doamne, de unde vin? Unde suntem acuma, în ce loc suntem?”, întreba şoferul de 31 de ani, martorii veniţi în zonă. Aceştia, la rândul lor, marcaţi de imaginile terifiante, încercau să afle cum de a ieşit de pe şosea şi a ajuns atât de departe pe câmp, însă bărbatul era mult prea şocat de cele întâmplat. La un moment dat, şi-a amintit că venea cu familia din Capitală.

”Sunt de la Oţetoaia, de la Lunca Banului. De la Bucureşti vin. Ancuta, copiii sunt bine, pe ei i-a luat prima data ambulanta.. Frate, de unde venim noi... Parcă mi-a luat Dumnezeu minţile. Cum ai ajuns aici în locul ăsta? Nu ştiu ce se întâmplă, ce caut eu? Doamne ce se intâmplă, nu este adevarat”, striga bărbatul în stare de şoc.

Cadrele medicale ajunse la faţa locului nu au mai putut face nimic pentru a o salva pe fetiţa de 3 ani, în ciuda manevrelor de resuscitare. În cazul bebeluşului de 9 luni, acesta a fost singura persoană, dintre cele şase implicate în accident, care nu a fost rănit. A fost transportat la spitalul din Vaslui, unde, ulterior, a fost externat fiind preluat de rude. În cazul mamei, medicii au constatat că aceasta a suferit o fractură cervicală, fiind transferată la spitalul de Neurochirurgie din Iaşi. Tatăl a rămas internat la spitalul din Vaslui, pe Secţia Buco-Maxilo-Facială. Bărbatul prezenta un traumatism sever în zona feţei.

În cazul celorlalte două maşini, care s-au ciocnit pe şosea, unul dintre şoferi, un tânăr de 27 de ani, a fost găsit decedat. Celălalt conducător auto, un bărbat de 54 de ani, din judeţul Iaşi, după acordarea îngrijirilor medicale la spitalul din Vaslui, a refuzat internarea, deşi suferise fracturi costale şi un traumatism toracic.

Cum s-a produs tragedia

Cercetările poliţiştilor rutieri privind stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul sunt departe de a fi finalizate. Marţi dimineaţa, oamenii legii s-au întors din nou la faţa locului pentru a face verificări în teren. Nici un martor nu a surprins momentul impactului, primele maşini ajungând în zonă la câteva minute după impact. Dacă tânărul care şi-a pierdut fetiţa în accident, încă nu îşi aminteşte nimic din momentul impactului, bărbatul din judeţul Iaşi nu a oferit nici el prea multe detalii poliţiştilor. Acesta a afirmat că din cauza întunericului nu a apucat să vadă decât momentul în care autoturismul Hunday, condus de tânărul din Bârlad, a venit direct spre el.

Una dintre ipotezele pe care merg anchetatorii îl indică pe tânărul din Bârlad ca fiind cel care a produs tragedia. Acesta se îndrepta în direcţia Vaslui către Bârlad. La un moment dat, cel mai probabil pe fondul vitezii excesive, a lovit partea de protecţie a unui cap de pod, iar de aici s-ar fi declanşat carnagiu. A lovit autoturismul BMW, care venea din direcţia Bârlad către Vaslui, care în încercarea de a-l evita a ieşit pe câmp, apoi a intrat în cel de-al treilea autoturism. Este însă doar o ipoteză aflată în lucru, poliţiştii şi criminaliştii luând în calcul şi alte împrejurări care ar fi putut conduce la producerea accidentului.

Bebeluşul salvat de scaunul de protecţie

Anca şi Ionuţ, cei doi soţi din satul Oţetoaia, comuna Lunca Banului, sunt o familie model în comunitatea locală. Ea contabilă, el cu afaceri în agricultură. Călătoreau mult în ţară, bărbatul fiind nelipsit de la expoziţiile de maşini. Posesor al unui BMW E 30 (ursuleţ), Ionuţ participa la toate evenimentele la care se întuneau pasionaţii de astfel de maşini din ţară. Luni, familia se întorcea dintr-o vizită efectuată unor rude la Bucureşti. Pe drumul de întroarcere spre casă au făcut un ultim popas cu nici 20 kilometri înaintre de producerea accidentului, la Bârlad. Fetiţa voia să meargă la baie şi au mers la o benzinărie.

În autoturism, poliţiştii au descoperit un singur scaun de protecţie pentru copii. Scaun care a salvat viaţa băieţelului de 9 luni. Întreaga comunitate locală este înmărmurită de drama celor doi părinţi.