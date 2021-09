Primarul unei comune din judeţul Vaslui, prins băut la volan. „Cineva a sunat la Poliţie şi m-a turnat“

Dănuţ Dumitriu (PSD) se află la al doilea mandat de primar şi crede că oprirea în trafic de către poliţişti, în urma căreia s-a ales cu dosar penal pentru conducere sub influenţa alcoolului, a fost motivată politic.

“Într-adevăr, m-a oprit Poliţia în trafic. M-au dus la spital, mi-au luat probe, nu mai ştiu exact care a fost alcoolemia, dar cred că până în 0,80mg/l alcool pur în aerul expirat. Acum nu ştiu ce va urma, pentru că nu am mai fost într-o astfel de situaţie. Eu eram în concediu, fusesem la o distracţie…Cred că am fost atras într-o cursă şi că totul a fost la comandă sau, cum se mai zice, la pont. Când am plecat de acolo, cineva a sunat la Poliţie şi m-a turnat… Bănuiesc cine e acea persoană, dar nu vreau să spun. Da, din cealaltă tabără politică, sunt convins, dar, repet, nu vreau să dau amănunte”, a declarat edilul pentru Vremea Nouă.

Riscă până la 5 ani de închisoare

Primarul comunei Tanacu recunoaşte că a greşit şi cere să se aplice legea. ”Eu sunt conştient că am gafat-o şi că trebuie să suport consecinţele. Le-am zis şi poliţiştilor: <făceţi ce e de făcut, urmaţi calea legală, dacă am greşit, asta este, plătesc, legea este pentru toată lumea>. Alte abateri nu am mai avut. Sigur că era bine să nu se fi întâmplat, dar nu pot să mai întorc timpul. Sunt convins că mă va afecta acest incident, doar că nu ştiu în ce măsură”, spune Dănuţ Dumitriu.

Edilul riscă acum între 1 şi 5 ani de închisoare sau aplicarea unei amenzi penale. Potrivit legii, o alcoolemie de până la 0,40 mg/ litru alcool pur în aerul expirat se sancţionează cu amendă de la 21 la 50 de puncte şi suspendarea permisului pentru 6 luni. Dacă şoferii sunt prinşi cu o alcoolemie de peste 0,40 g/l alcool pur în aerul expirat, fapta constituie infracţiune.

