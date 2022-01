Patimile preotului prins cu amanta cu 10 ani mai tânără. Soţul înşelat a angajat un detectiv ca să îi prindă

Un preot de 62 de ani, Neculai Alexa, a provocat un scandal de proporţii în comuna vasluiană Iveşti, unde a slujit ani de zile. Potrivit sătenilor, acesta s-a iubit cu o femeie din sat, de 52 de ani, chiar dacă ambii sunt căsătoriţi.

Episcopia Huşilor a primit şi o sesizare în acest caz şi l-a scos imediat la pensie pe preotul care a călcat strâmb.

Cel care i-a făcut plângere este chiar soţul femeii cu care preotul avea o relaţie extraconjugală, care îl acuză acum că i-a distrus căsnicia. Bărbatul munceşte în străinătate şi a aflat de la consăteni că este posibil ca nevasta să îl înşele cu preotul Neculai Alexa.

Ca să scape de îndoieli, bărbatul a angajat un detectiv particular, care i-a furnizat dovezi clare ale infidelităţii soţiei sale, femeia fiind surprinsă în ipostaze ruşinoase cu preotul. La începutul lunii decembrie 2021, bărbatul a venit acasă şi i-a prins, la rândul lui, pe cei doi amorezi.

Banii luaţi de la săteni nu au mai ajuns la parohie

Informaţiile amintite au fost dezvăluite pentru Vremea Nouă de un sătean din Iveşti, rudă cu soţul femeii care a fost înşelat cu preotul satului, care a slujit în localitatea vasluiană mai bine de 30 de ani.

„Eu sunt o rudă a soţului şi am aflat de acest caz. Am înţeles că acesta are nişte fotografii, care au fost prezentate Preasfinţiei Sale Episcopului Igantie al Huşilor, iar acesta a dat dispoziţie imediat ca preotul Alexa din Iveşti să iasă la pensie, iar până atunci să plece în concediu. Preotul Alexa n-a plecat în concediu, ci a continuat să slujească, a mers pe la familiile din parohia sa, care sunt în număr de 600, a cerut taxa pentru biserică, în valoare de 80 lei/gospodărie, a adunat banii pentru bugetul parohiei, a dat chitanţă la oameni. Suma strânsă însă se pare că n-a ajuns unde trebuia, adică în bugetul parohiei, că nu a spus nimic la nimeni, nici consilierilor, nimănui, unde sunt sau ce-a făcut cu banii”, spune ruda soţului înşelat.

PS Ignatie, episcopul Huşilor, a precizat pentru Vremea Nouă că ştie despre acest caz şi a luat imediat măsuri împotriva preotului.

„A fost scos imediat la pensie şi i s-a interzis categoric să mai slujească pe teritoriul Episcopiei Huşilor”, a declarat PS Ignatie, care nu a dorit să facă alte comentarii pe marginea comportamentului ruşinos al preotului.

