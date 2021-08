Femeie ucisă de Covid, după ce soţul ei a infectat toată familia. „Când am auzit, i-am cerut să mă ducă şi pe mine la vaccin”

Femeia în vârstă de 67 de ani din Huşi era cunoscută de apropiaţi ca o persoană energică şi cu o sănătate de fier. Soţul său lucrează ca şofer profesionist în Uniunea Europeană şi face curse lungi prin diferite ţări. La întoarcerea din cea mai recentă cursă, bărbatul nu a ştiut că s-a infectat cu virusul Sars-Cov-2 şi a venit acasă la cei dragi.

Apropiaţii spun că i-a infectat fără să ştie pe toţi cei dragi, inclusiv pe nepoţii lor. Soţia a început prima să se simtă mai rău, având cumva simptomele apropiate unei răceli. Nu le-a luat în seamă, pentru că, în genere, nu era un om care să se plângă prea mult.

“A avut mereu un fel energic de a fi. Un om muncitor, o femeie vrednică, de toată isprava. De aceea poate că nici nu a luat în seamă prea mult, când a început să se simtă mai slăbită, mai că o doare ceva, că una, ca alta. A crezut că trece”, spun apropiaţii.

Din păcate însă, simptomele s-au acutizat destul de repede şi a ajuns la spitalul municipal “Elena Beldiman” din Bârlad destul de târziu, când starea sa de sănătate era şubrezită într-o măsură mult prea mare ca medicii să mai poată face ceva.

A decedat, iar vestea a generat rumoare în oraş. Oamenii care se tem de boală au reacţionat, promovând ideea de imunizare prin vaccinare.

M-a speriat foarte mult numai gândul”

Apropiaţii femeii decedate s-au speriat după cele întâmplate şi au decis să se vaccineze.

“Eu o cunosc de mai bine de 30 de ani, căci am locuit câţiva ani, în tinereţe, în zona Răieşti, spre pod la Înălţare. Era de loc din Podu Hagiului. Foarte bine ne-am înţeles, ea fiind un om bun, vrednic, o femeie la locul ei. Când am auzit ce s-a întâmplat, i-am cerut fiicei mele să mă ducă şi pe mine la vaccin, căci până acum nici eu nu am crezut. E prima dată când cineva dintre cunoştinţele mele se îmbolnăveşte şi moare din cauza Covidului. Mâine, 31 august, o vor aduce acasă, în sicriu. M-a speriat foarte mult numai gândul. Nici ea nu cred că era vaccinată. Nu era o persoană bolnăvicioasă, era un munte de femeie, viguroasă. Soţul ei s-a infectat în cursă, dar vă daţi seama că omul nu ştia aşa ceva. A venit acasă şi toţi au luat boala. Ea s-a îmbolnăvit cel mai repede. Şi nepoţii au luat boala, toţi. Ea şi soţul au patru copii reuşiţi, au nepoţi. Îmi pare foarte rău. Mă duc şi eu joi să mă vaccinez, pentru că vă spun sincer, îmi este frică. Am ajuns la vorba fetei mele, care a spus deodată, mamă, hai cu toţii la vaccin, să nu ne pară rău că n-am făcut”, a declarat Margareta Bârsă, cunoştinţă a femeii decedate.

