Acuzaţii dure ale unei românce la adresa sistemului sanitar englez. Socrul său şi o altă rudă au murit de COVID-19 la Londra

Vestea că Steluţa Bogdan şi Andrei Mandache au fost răpuşi de COVID-19 într-un spital din Londra a apărut iniţial pe paginile de socializare ale apropiaţilor celor doi, rudele subliniind că ”virusul le-a provocat cea mai mare tragedie în familie”. Ulterior, informaţia a fost confirmată de nora lui Andrei Mandache. Moartea bărbatului de 58 de ani a fost una fulgerătoare, starea sa de sănătate agravându-se în doar câteva zile.

Andrei Mandache locuieşte alături de soţie, copii şi nepoţi la Londra. Pe 28 martie participase la botezul unei nepoate şi nimic nu prevestea tragedia ce avea să urmeze. Bărbatul, aşa cum reiese din fotografiile postate după petrecere pe reţele de socializare, părea plin de viaţă. Nora acestuia, Diana a povestit că socrul său a început la sfârşitul lunii martie să se simtă rău. Au sunat la Ambulanţă, însă, afirmă tânăra, abia după a patra solicitare a fost preluat de cadrele medicale şi transportat la spital.

”La finele lunii martie, a avut unele probleme de sănătate, aşa că am sunat de trei ori ambulanţa şi abia a patra oară l-au internat. A stat cinci zile la ventilator, dar a făcut şi alte complicaţii şi nu a rezistat. Când am sunat primele dăţi la ambulanţă, ni s-a spus că nu are nimic, că e perfect sănătos. La fel a fost si la doamna Lucica. Tot la fel a avut simptome. Au testat-o pozitiv la spital, dar a fost prea târziu”, a spus tânăra.

Rudele celor doi vasluieni fac demersuri pentru a-i repatria. Acestea susţin că. Ambasada României din Marea Britanie a dat familiilor o listã cu firmele autorizate la care pot să apeleze, pentru a aduce acasă sicriele cu trupurile neînsufleţite, în cadrul unui convoi special. Momentan, familiile aşteaptă traducerea actelor de deces, în vederea efectuării formalităţilor necesare. Atât Steluţa Bogdan cât şi Andrei Mandache vor fi înmormântaţi, în regim special, de rudele rămase în România, familiile lor aflate la Londra fiind în carantină.

Familiile celor doi verişori sunt de etnie rromă, însă toţi cei care îi cunosc au numai cuvinte de apreciere la adresa lor. ”Sunt nişte oameni care au pornit de jos, de foarte jos, dar care au fost serioşi şi şi-au făcut un rost în viaţă prin muncă. Cu ei ne mândrim, pentru că sunt nişte familii frumoase şi unite, care au trudit să ajungă unde sunt acum. Au copii serioşi la casele lor, de aceea i-au urmat acolo la Londra, să-i ajute cu nepoţii. Erau nişte oameni excepţionali, care nu au uitat niciodată de unde au plecat şi nu ne-au făcut de râs pe unde au ajuns”, a declarat o apropiată a familiei Bogdan.

Moartea celor doi vasluieni este deplânsă şi de preşedintele Partidei Romilor Vaslui, Constantin Ţâru, care şi-a exprimat revolta faţă de restricţiile impuse în actualul context epidemiologic. “Ne sunt sufletele zdruncinate de nenorocirile care s-au abătut supra familiei noastre! Este de neconceput să nu poţi merge la familii, să le transmiiţi condoleanţe şi compasiune. Este un atentat la viaţa şi existenţa noastră. Dumnezeu să te ierte si să te odihnească, Lucica! Dumnezeu să te ierte si să te odiheascã, Andrei!”, a scris, pe pagina sa de Facebook preşedintele Partidei Romilor Vaslui.