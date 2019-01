Istoria unei crime sinistre din anii '80 dintr-un cartier mărginaş al Severinului

Dumitru Tudor, fostul ofiţer de poliţie judiciară, actualmente directorul unei agenţii de detectivi particulari din Drobeta Turnu Severin, îşi aminteşte cazul unui bătrân care şi-a ucis consoarta cu toporul, după care a venit singur la Miliţie.

“Eram în şedinţa de la ora opt dimineaţa, luni, întreg Biroul judiciar. Şef, domnul colonel Grecu, zis Taiu. Pe uşă, intră un om în vârstă care avea în mână un topor. Speriat, când a văzut atâţia ofiţeri aflaţi în birou, s-a uitat spre domnul colonel Grecu (Taiu) şi cu sfială în glas, a apucat să spună: <- Am omorât-o... domnule!>”, spăşit, cu o undă de regret în voce.



Toţi ofiţerii au rămas stupefiaţi, mai ales că nu se întâmplă des ca un criminal să vină la prima oră a dimineţii să se predea. Părea ciudat, însă Dumitru Tudor a primit sarcina să verifice cele declarate de nea Ion, care locuia la Schela Cladovei, un cartier mărginaş al municipiului Drobeta Turnu Severin. În biroul său, criminalul a început să povestească cum s-a petrecut nenorocirea. Agasat de soţia sa cu care trăise o viaţă, într-un moment de furie excesivă, a pus mâna pe topor şi a lovit-o cu sânge rece:

„M-am certat cu a mea, cu soţia, ieri, toată ziua. De supărare, aseară m-am pus pe băut şi azi dimineaţă când m-am sculat, s-a repezit iar cu gura pe mine. Că aşa şi pe dincolo, de-ale ei, că m-a înnebunit de cap. Am ieşit afară de nervi şi m-am dus în şopron să sparg nişte lemne. Nebuna dracului, după mine. Şi iar cu gura aia a ei mare şi spurcată, că m-a scos din minţi. I-am tras una cu toporul la scăfârlie. Ăsta, din mâna mea. Şi a crăpat nebuna. Când am văzut-o moartă, de frică, am tras-o într-un lan de porumb care este în faţa curţii noastre şi am lăsat-o acolo”.