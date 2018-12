Bancuri cu Ion şi Maria. „Spune-mi două cuvinte care să ne unească pe vecie“, „Sunt gravidă“

1.- Mario, nu ştiu cum să-ţi spun ... mi-e cam ruşine ...

- Spune Ioane, spune !

- Aş vrea să ne întâlnim diseară!

- OK! Sunt de acord .

- O ce veste minunată ! La ce oră intri pe Facebook ?

2.- Măi Ioane, zise nevastă-sa Maria, tu ştii care e diferenţa dintre plus şi minus?

- Nu...

- O ştii pe Lenuţa, vecina noastră aia tânără şi nurlie, cu care îţi place ţie să flirtezi toata ziua?

- Da, şi?...

- Ei, vezi tu, aia e în plus!

- Aha... Dar, măi Marie, replică Ion, dar minusul care-i?

- Asta, mă, Ioane, ăsta-i minusul tău, că eşti curvar!

3. - Ioane vino diseară la mine acasă că-s singură.

- Vin Mario. Dar pentru ce ?

- Ca să-mi repari televizoru!

4. Maria către Ion, punându-şi capul tandru pe umărul lui:

- Ioane, ce ai găsit tu la mine de m-ai luat de nevastă?

- Nu ştiu... răspunse Ion, că eram beat.

5. Maria către Ion:

- De când ţi-ai cumpărat maşina nouă numai la ea te gândeşti!!

- O, scumpo, doar ştii că doar pe tine te iubesc.

- Şi eu te iubesc Ion.

- Taci Marie, de câte ori ţi-am spus să nu mă întrerupi când vorbesc cu maşina!!

6.- Marie, când o fi să mor, să-mi scrieţi pe cruce că toată viaţa am umblat beat şi am murit bolnav de ficat.

- Hai, mă, Ioane, cine o vedea o să râdă de noi!

- Fă, Marie, dacă vede cine trebuie, am să fiu şi eu beatificat !

7. Ion si Maria, seara, întinşi pe o pătură în zăvoi:

- Mărie dragă, spune-mi două cuvinte care să ne unească pe vecie.

- Sunt gravidă...

8. Ion şi Maria – proaspăt căsătoriţi. Într-o zi, pe când Maria era plecată de-acasă, Ion trebăluia prin ogradă. Apare Vasile şi de departe îi strigă:

- Ioaneeee!!! Măi Ioaneee!!! Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!…

Când aude Ion una ca asta, se face negru de furie, ia furca şi pleacă în grabă către tarla. După o vreme, se întoarce cu pălăria pe ceafă, fluierând fericit. Vasile îl întreabă:

- No, care-i treaba?

Ion îi răspunde tacticos:

- Totu-i bine. Nu era porumbul meu.

9. Badea Ion şi Maria se duc la o nuntă. După starea civilă, invitaţii iau loc la masă. Dintr-o dată, Maria zice către Ion, emoţionată:

- Când văd tinerii ăştia cum se iubesc, mi se încălzeşte inima!

La care Ion, în şoaptă:

- Vezi, femeie, că ţi-a intrat sânul în ciorbă!

10. Ion şi Maria, în noaptea nunţii. Ion, care era foarte evlavios, când iese din baie o găseşte pe Maria goală în pat, aşteptîndu-l cu nerăbdare.

- Mă aşteptam să te găsesc în genunchi lângă pat, zise Ion mustrător.

- Fie şi aşa, dragule, dar să ştii că de la poziţia asta mă aleg cu dureri