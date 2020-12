Un tânăr construieşte laptopuri din rebuturi pentru elevii sărmani. „Fac totul din pasiune”

Într-un sat aflat la poalele Munţilor Măcin, Dumitru Cioran (30 de ani) adună laptopuri stricate de la diferiţi cunoscuţi, iar din componentele pe care le poate salva face laptopuri funcţionale pe care le oferă copiilor fără posibilităţi, de la Şcoala din localitatea Greci, judeţul Tulcea.



Pasionat de electrotehnică, Dumitru a donat până acum trei laptopuri construite de el şi are în lucru alte două. De când lumea a început să afle detalii despre proiectul său primeşte, mesaje de la oameni care vor să-i trimită aparate stricate.



Totul a început în atelierul său din satul Greci, acolo unde Dumitru se joacă, încă de la 7 ani, cu aparatele electrice: le demontează şi le asamblează la loc. A început chiar şi o facultate de profil, dar a abandonat cursurile şi a plecat la muncă în străinătate. După ani petrecuţi în Italia şi Anglia, tânărul s-a întors în România, în satul natal, unde a deschis un atelier de tâmplărie. În tot acest timp, nu a uitat nici de marea sa pasiune: electrotehnica.



„Vorbind cu sora mea, care este director la Şcoala din Greci, am aflat că sunt copii buni la învăţătură care nu au acces la un dispozitiv electronic. Am fost puţin dezamăgit de situaţie deoarece nu prea au fost ajutaţi de stat aceşti copii, mai ales dacă într-o familie sunt doi - trei elevi, ce fac? Este destul de greu să facă cu schimbul la un singur calculator sau la un singur telefon mobil”, spune Dumitru.

Adună laptopuri stricate

Aşa s-a decis să facă prima donaţie: un laptop mai vechi pe care el nu-l folosea. Văzând bucuria copilului care l-a primit, i-a venit ideea de a-i ajuta în continuare. Primul pas a fost să ia de la cunoscuţi laptopuri stricate. Din componentele acestora, a reuşit să facă un laptop optim pentru şcoala online. A promovat ideea pe un grup online şi imediat a primit primele aparate stricate. După mai multe nopţi petrecute în atelierul său, au fost gata şi următoarele două laptopuri.



„Fiind o comunitate mică (satul Greci - n.red.) informaţiile despre alţii şi necazurile lor ajung foarte repede la tine. Rămâi impresionat de situaţia unor oameni, de implicarea sau lipsa de implicare a altora. Fac tot posibilul să ajut cât mai mulţi elevi. Stau noaptea şi le repar. Fac totul din pasiune. De la 7 ani am început să stric aparate electrice”, spune Dumitru.



Cel mai recent laptop l-a dat unei fete care este în clasa a VI-a, cea mai bună elevă din şcoală. Copila, alături de surioara ei care învaţă la fel de bine, făcea şcoala online cu un telefon care avea camera defectă şi comunica scriind mesaje tot timpul. De altfel, tânărul mărturiseşte că a oferit până acum laptopuri elevilor din clase mai mari (VI-VIII), cu situaţie dificilă, despre care ştie că au rezultate bune la învăţătură.



Înainte de a oferi un calculator, Dumitru Cioran se asigură că acel copil poate avea şi conexiune la internet. Cel mai simplu este să convingă familia să facă un abonament standard care costă undeva la 30 de lei pe lună şi care îi este suficient unui copil pentru a putea face lecţii online.



Un abonament de internet, le spune Dumitru părinţilor, costă lunar „cât două pachete de ţigări”.



Gestul lui, promovat pe un grup local, a făcut ca oamenii să-l caute pentru a-i dona unităţi centrale, laptopuri stricate. „Am un prieten în Anglia care m-a contactat acum şi o să-mi trimită trei laptopuri. O altă doamnă din oraşul Măcin mi-a adus două unităţi centrale”, spune tânărul.

Copii stânjeniţi de gestul lui

Dumitru merge personal la casele copiilor pentru a le duce în dar calculatorul. Spune că, până acum, a surprins două feluri de reacţii. Pe de o parte, sunt copiii care şi-au dorit mult şi se bucură că au, în sfârşit, şi ei un laptop, dar pe de altă parte sunt copiii care se ruşinează că primesc ceva gratuit, care „sunt stânjeniţi de situaţie”.



De asemenea, tânărul trebuie să se asigure că familiile în sânul cărora cresc aceşti copii nu vor profita de pe urma gestului său. „Avem şi familii dificile. Eu nu vreau ca laptopul dat astăzi unui copil să-l văd mâine scos la vânzare de către părinţi”.



Elevii învaţă foarte repede să folosească un calculator. Până acum, toţi cei care au primit de la Dumitru un laptop erau familiarizaţi de la şcoală cu utilizarea acestuia. „Am ales să le ofer laptopuri, nu tablete sau telefoane mobile, deoarece cred că un laptop este mult mai potrivit pentru şcoala online, tableta este sensibilă la aplicaţii. Sunt cazuri când se dau tablete noi ce nu fac faţă anumitor aplicaţii”.

Implicat şi în alte acţiuni sociale

Dumitru a învăţat să se implice în acţiuni sociale de la mama sa, care şi ea a stat peste 10 ani în străinătate, iar după întoarcerea în ţară a vrut să construiască un azil pentru persoane vârstnice. Birocraţia românească a făcut-o să renunţe, astfel că a ales să înfiinţeze un ONG cu care anual ajută copii din instituţii sociale, case de bătrâni şi pe bolnavii internaţi la Tichileşti.



La începutul pandemiei, Dumitru a adus din străinătate combinezoane speciale pe care le-a donat cadrelor medicale de la Spitalele din Tulcea şi Măcin. Spune că uneori este greu să faci şi bine deoarece nu întotdeauna găseşti deschidere din partea unor autorităţi.



