Fosta şefă AJOFM Tulcea, condamată la 5 ani de închisoare. A obţinut pe nedrept fonduri europene

În 2017, Tribunalul Tulcea a condamnat-o pe Iuliana Lefter, fost director executiv al AJOFM Tulcea, la cinci ani de închisoare pentru comiterea infracţiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinţe deosebit de grave. În apel, Curtea de Apel Constanţa a decis că dsarul trebuie trimis la prima instanţă pentru rejudecare.

Marţi, 5 noiembrie 2019, judecătorii Tribunalului tulcea au decis, din nou, să o condamne la 5 ani de închisoare cu executare pe Iuliana Lefter. sentinţa nu este definitivă. De asemenea, judecătorii au stabilit că fosta şefă AJOFM trebuie să plătească în solidar cu instituţia pe care a condus-o suma de 8.099.885,5 lei către POSDRU.

Procurorii DNA au trimis-o în judecată pe Iuliana Lefter, în luna iunie 2016, pentru folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinţe deosebit de grave.

Procurorii anticorupţie au stabilit că în14 februarie 2011 Iuliana Lefter, în calitate de director executiv al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Tulcea, a încheiat un acord de parteneriat între instituţia pe care o conducea şi o asociaţie în care, printre asociaţi şi membri, figurau şi rude ale acesteia. Ulterior, în 18 februarie 2011, ascunzând existenţa conflictului de interese între sine şi membrii asociaţiei respective, Iuliana Lefter, în calitate de director executiv al aceleiaşi instituţii publice şi de lider de parteneriat, a întocmit o cerere de finanţare din fonduri europene, aprobată două luni mai târziu. În baza acestei cereri, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Tulcea şi partenerii săi au obţinut o finanţare nerambursabilă, în vederea implementării proiectului „Formarea continuă – premiza calităţii în Serviciul Public de Ocupare”.

„Potrivit regulilor aplicabile în materie de finanţări europene, respectiv Ghidului solicitantului - Reguli de eligibilitate, inculpata Lefter Iuliana avea obligaţia informării Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă despre orice conflict de interese sau chiar posibil conflict de interese, lucru pe care nu l-a făcut”, se arată în comunicatul DNA.

În urma acestui demers, între 19 iulie 2011 - 2 iunie 2014, partenerii acordului, prin liderul de parteneriat - AJOFM Tulcea, respectiv prin directorul executiv inculpata Lefter Iuliana, au obţinut suma totală de 8.112.016,60 lei, cu care Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - Organismul Intermediar - POSDRU s-a constituit parte civilă.

