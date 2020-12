VIDEO Medic acuzat că a înjurat şi îmbrâncit o tânără. "Am făcut-o nesimţită, a urmat o criză de isterie"

"Am fost astăzi la Bethausen, la dr. Petcu, sa cer o trimitere pentru chirurgie, pentru bunicul meu imobilizat la pat. Ştiam de violenţa verbală a soţilor Petcu, dar am mers cu intenţii bune şi am vorbit cât se poate de frumos. Doctorul Petcu a început să mă facă nesimţită, fără să-l fi jignit cu nimic şi să-mi aducă injurii. În momentul în care am ripostat verbal, a ieşit afară din cabinet şi continuarea o puteţi vedea in clip. Nu înţeleg cum asemenea monştri se pot ocupa de viaţa unor oameni total nevinovaţi. Din spusele oamenilor, aşa ceva se întâmpla frecvent, doar că nimeni nu are curajul sa facă nimic. Eu am avut, nu în numele meu, in numele tuturor oamenilor umiliţi de acest specimen, numit doctor", a scris Bianca Ionescu Erdei, pe Facebook alături de un un clip filmat cu telefonul, în care se vede medicul care îi spune că o bate şi o îmbrânceşte.

Femeia spune că totul a început în momentul în care i-a spus asistentei că nu i-a găsit mai multe zile la rând. Doctorul ar fi făcut-o nesimţită şi mincinoasă, iar de aici a pornit scandalul.

"Bunicul meu suferă de cancer de colon şi pentru boala lui are nevoie de nişte pungi, dispozitive medicale care nu se găsesc în farmacii. Îmi trebuia o trimitere de la medicul de familie către chirurgie, ca să pot să-i procur aceste pungi. În vară, după ce l-am externat, am fost să-i caut pe medicii de la Bethausen, de vreo trei ori, am fost cu oameni de acolo din zonă pentru că fiind plecată de atâţia ani, din copilărie, nu ştiam foarte bine Bethausenul. M-am dus să le dau biletul de externare şi să le spun că aş avea nevoie de o asistentă pentru bunicul, să-l panseze. Au fost de negăsit. Nu am putut să iau legătura cu ei şi am adus o asistentă din Lugoj. Doar că acum trebuia să iau trimitere de la ei. A sunat mama mea şi a zis că pot să vin cu cardul de sănătate. Când am ajuns în faţa cabinetului, era o bătrânică aştepta la rând. A ieşit asistenta la geam şi i-am spus despre ce e vorba. I-am dat buletinul şi cardul de sănătate. Mi-a spus că are nevoie doar de card. Doctoriţa mi-a spus că avea nevoie să-i aduc biletul de externare. În momentul în care i-am spus doamnei doctor că că nu am găsit-o şi că nu răspund la telefon, doctorul, din spate <<nu ti-e ruşine, nesimţit-o şi mincinoas-o"! Efectiv m-am blocat. Nu am păţit aşa ceva, în viaţa mea. <<Eşti o nesimţită şi o mincionoasă ca şi părinţii care te-au crescut>>", a povestit tânăra, pentru Adevărul.

Aceasta spune că i-a cerut doctorului socoteală şi l-a întrebat cum îşi permite să vorbească aşa cu ea, în timp ce doctorul a continuat să o înjure. "I-am spus că îi dau cu poşeta în cap! Să vă spun sincer, chiar i-aş fi dat, pentru că a vorbit aşa", spune Bianca Ionescu Erdei.

Medicul Aurel Ioan Petcu are o altă versiune. Recunoaşte că a făcut-o nesimţită în momentul în care femeia a început să-i acuze că nu-şi fac treaba şi nu sunt la serviciu.

"Injuria mea fost <<vă rog să nu fiţi nesimţită, părinţii nu cred că v-au învăţat aşa>>. Atunci a urmat o criză de isterie, cu lovituri în geam, cu poşeta sau cu telefonul, nici nu ştiu cu ce a dat. Atunci am ieşit că m-a tot ameninţat că mă bate. Şi am ieşit şi i-am zis să vină să mă bată. Dar nu i-am făcut nimic. A fugit din curtea dispensarului, la maşină. S-a împiedicat, dar nu m-am atins de ea", afirmă medicul.

Inspectoratul judeţean de Poliţie spune că poliţiştii din Bethausen au înregistrat o plângere pentru lovire şi ameninţare, la adresa medicului.