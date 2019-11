VIDEO Cum explică românii reportajul cuminte din Coreea de Nord. „Lumea se aşteaptă doar la imagini cu foamete, lagăre şi bomba atomică“

Soţii Adrian şi Alecsandra Moldovan, realizatorii vloggurilor de călătorii şi aventuri „EveryDay HoliDay”, de pe Youtube, fost trei zile într-o excursie în Republica Democrată Coreeană, aflată sub dictatura lui Kim Jong Un, unde au realizat un reportaj inedit.

Adrian Moldovan a explicat, într-una din cometarii că motivul pentru care a ieşit un reportaj “cuminte” estă că jurnaliştii nu au acces în RPDC decat strict sub controlul dictaturii, iar ei au fost acolo ca turişti."Şi ca turist, în momentul în care mergi cu agenţia de turism din China trebuie să semnezi o groază de hârtii şi clauze. Cea mai nasoală, referitoare la filmat şi la ce poţi reda, este că nu ai voie să apari ulterior la TV să spui ce ai văzut sau auzit şi nu ai voie să faci un film la nivel de jurnalist profesionist sau de investigaţie. Dacă firma chineză pierde contracte de turism în Coreea de Nord este din cauză că guvernul RPDC se supără că te-au dus pe tine ca jurnalist incognito eşti pasibil la plata de despăgubiri imense. Aşadar tot ce mi s-a permis a fost să fac un reportaj strict turistic, în care am avut voie să arăt doar ce se vede şi nu am avut voie să menţionez chestiile pe care le bănuiesc, le-am citit pe net sau le-am auzit acolo”.