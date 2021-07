Un stomatolog pasionat de sport îi antrenează gratuit pe timişoreni, în aer liber: Sistemul nervos e un mega dirijor la toată simfonia asta ce se cheamă viaţă

GALERIE FOTO Deseori spunem că nu avem timp să facem sport, că suntem prea obosiţi după serviciu. Vom inventa mereu câte o scuză. Uităm însă că de fapt sportul înseamnă sănătate, cel mai bun medicament, cea mai bună metodă de prevenţie. Medicul stomatolog Ioan Dan Gaşpar a venit cu o iniţiativă inedită, la stadionul „Dan Păltinişanu” din Timişoara

În fiecare zi, de la ora 20.30, pe platoul din faţa stadionului, în ritm de muzică, cu mic, cu mare, femei, brăbaţi, tineri şi mai puţin tineri, se adună să facă sport, în cadrul unei iniţiative comunitare de toată lauda.

Oamenii nu trebuie să dea bani pentru un antrenor de fitness, nu trebuie să meargă la o sală, participarea este gratuită.

“Cochetam cu ideea de sport de mult, dar am rămas surprins că am terminat Facultatea de Medicină şi nu am ştiut că sportul ajută în primul rând sistemul nervos. Plămânii nu ştiu când să respire, cum să respire, inima nu ştiu cum să bată, stomacul nu ştie să funcţioneze, fără sistemul nervos suntem morţi. E un fel de mega dirijor la toată simfonia asta ce se cheamă viaţă. Şi eu n-am ştiut că cel mai important lucru pe care-l poţi face pentru copilul tău, să fie inteligent, pentru tine să nu te degradezi mental, este mişcare. Orice fel de mişcare. Cel care beneficiază de mişcare în primul rând e sistemul nervos. O să fi mult mai longeviv, degradarea încetineşte extraordinar de tare dacă facem mişcare constant. Trebuie să fac zilnic, constant şi după 30-50 de zile o să se vadă un progres. După cinci zile nu se vede decât durere de muşchi şi disconfort”, a declarat medicul stomatolog Dan Gaşpar, pasionat de sport şi tată a cinci copii.



Iniţiativa a prins repede în rândul timişorenilor. La primele întâlniri au fost în jur de 10-15 persoane, dar apoi au început să vină tot mai multă lume dornică de mişcare pentru sănătate.

Dan Gaspar este ajutat de Ioana, una dintre fiice, care anul acesta a terminat Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport.

„Momentan sunt antrenoare de tenis şi încerc să fac cât mai multă activitate şi cu oamenii, în aer liber. Facem asta ca să se simtă şi ei bine. Vrem să încurajăm sportul atât pentru sănătate cât şi pentru o stare de bine, să socializeze. Cred că este o idee foarte bună pentru că vine foartă multă lume, de la copii la oameni mai în vârstă, părinţi, mămici, primim pe toată lumea. Asta e a treia săptămână şi au fost zile în care au venit şi 60 de oameni”, a spus Ioana Gaşpar.

Oamenii trebuie să îşi aducă cu ei doar o saltea şi voia bună. De restul se ocupă instructorii Dan şi Ioana Gaşpar. Nu trebuie un anumit nivel de fitness, fiecare face cât poate şi ce poate, lejer. De restul se ocupă instructorii.

„Sportul e sănătos. Înseamnă totul. Înseamnă viaţă, fericire, momente frumoase. Doreşti un corp sănătos, vrei să nu simţi anii care te ajung, fă sport. Am făcut sport de copil mic, am tras şi la fiare –cum se zice, dar a suferit o operaţie la coloană şi nu mai pot merge la sală. Dar aceeste mişcări le poate face oricine, chiar le recomand”, a spus unul din sportivii de la stadion.

La iniţiativă au aderat persoane de toate vârstele, de la copii de şase-şapte ani la persoane de 60 şi chiar peste 70 de ani.

“Am 71 de ani, dar fac sport. Fac şi acasă, tot timpul. În fiecare dimineaţă îmi fac exerciţiile de aerobic. Pentru braţe, picioare. Asta e secretul meu. Sunt fericită. Îmi place aici, e sănătate, e libertate, e bucurie. Recomand neapărat mişcarea, asta te ţine. Şi te simţi bine şi eşti optimist. Dacă stai la televizor doar faci burtă”, a declarat femeia.

La finalul exerciţiilor participanţii au de făcut o tură de stadion. Cine nu poate să alegre, face o plimbare. Cheia este perseverenţa. Progresele mari vin cu paşi mărunţi.















