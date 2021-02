„Timişoara la cutie“: o jucărie cât un pliant turistic. Idee născută în pandemia de coronavirus din Polonia

„Noi suntem căsătoriţi de mai bine de zece ani, stăm în Timişoara, dar mergem periodic în Polonia, la rudele de acolo. Vrem ca fiul nostru, care are 3 ani, să cunoască şi cultura poloneză şi stilul de viaţă de acolo. Anul trecut, am mers cu gândul de a sta acolo o lună, dar din cauza pandemiei şi a restricţiilor am rămas aproape trei. Aşa că am vizitat ce se putea vizita. Astfel am nimerit nişte expoziţii de miniaturi. Ei aveau în miniatură oraşul Katowice. Acolo s-a născut ideea jocului «Timişoara la cutie»“, spune Elisabeta Varga, care era implicată şi în proiectul Ludoteca din Timişoara, un loc de joacă pentru copii, care în pandemie nu s-a mai putut deschide.