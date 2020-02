The Carnival Festival, a doua ediţie la Timişoara. Zeci de camionete şi rulote cu mâncare, concerte de top

The Carnival

După succesul de anul trecut, The Carnival revine la Timişoara cu a doua ediţie. La Muzeul Satului Bănăţean se pregăteşte un festival gastronomic în care muzica îşi va primi locul adecvat deoarece pe scenă vor urca artişti şi formaţii de top.

„Nu este festival, este carnaval! Este cel mai mare eveniment de street food din Europa”, anunţă organizatorii.

În jur de 50 de camionete şi rulote cu mâncare (de la burgeri suculenţi, cârnaţi la grătar, sandwich-uri, tacos şi burritos, paella, sushi şi noodles până la grills şi barbeques), preparate pentru toate gusturile, îi va aşteapta pe timişoreni.

Dintre cei care se pregătesc să performeze la festival se numără Chicane DJ Set, Akua naru, S.A.R.S., Subcarpaţi, Viţa de Vie Acustic, Bosquito, Şuie Paparude, Deliric x Silent Strike + guests CTC & Dan Basu, Robin and the Backstabbers, Omul cu şobolani, Gojira & Planet H, DJ Vadim, Cred Că Sunt Extraterestru, The Mono Jacks, Byron, K-lu, Implant pentru Refuz Acustic, Vlad Dobrescu DJ set, Frate Gheorghe şi mulţi alţii.







Un abonament pentru trei zile costă 79 de lei.



