Testul rapid pentru coronavirus care poate reporni lumea. Ce spune despre el medicul Virgil Musta

La această oră, în pandemia de coronavirus, există trei tipuri de teste prin care se detectează virusul SARS-Cov-2. Testul standard, PCR-Real Time, este cel oficial, recomandat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, în România fiind singurul cu care se poate pune un diagnostic şi prin care se poate impune legal carantina pentru o persoană.

Acesta se realizează prin exudat nazofaringian (secreţia colectată din interiorul nasului şi gâtului) şi detectează prezenţa materialului generic viral. Acest test poate fi făcut doar de către personal calificat, rezultatul fiind obţinut din laborator.

O altă opţiune pentru identificarea prezenţei virusului SARS-CoV 2 este testul serologic de determinare de imunoglobuline – IgG şi IgM. Este aşa numitul test pentru detectarea de anticorpi din sânge, ceea ce arată că o persoană a trecut deja prin infecţie şi a dezvoltat imunitate.

Anticorprii IgM pot fi detectacţi după şapte zile de la contactul cu virusul, iar anticopri IgG apar la aproximativ 14 zile de la infecţie şi pot persista o perioadă lungă. Aceste teste rapide pot fi cumpărate de oricine de pe Internet şi, de asemenea, pot fi efectuate acasă, fără asistenţă medicală.

De o aproximativ o lună, a intrat în România şi cel de-al treilea test cunoscut pentru depistarea coronavirusului SARS-CoV 2: testul rapid antigen. Este testul utilizat de ţările care au decis să testeze în masă populaţia (Luxemburg, Slovacia, Ungaria, Austria, Croaţia, anumite oraşe din China etc.).

Testele antigenice dau rezultate rapide, între 10 şi 15 minute, nu este nevoie să fie trimise la laborator, şi sunt mult mai ieftine.

Spre deosebire de testul pentru detectarea anticorpilor, acest test evidenţiază antigenele de pe suprafaţa virusului. Adică arată dacă cineva este purtător al virusului SARS-Cov2 şi dacă este contagios. Pare să fie soluţia cea mai bună pentru ca anumite segmente ale vieţii noastre să poată reintra în normal.

Companiile aeriene se gândesc să ia impună acest test. Cei care vor să călătorească ar putea fi obligaţi să-l facă şi, astfel, vor putea urca în avion doar cei cu rezultat negativ. La fel, s-ar putea relua competiţiile sportive cu prezenţa publicului în tribune şi ale spectacolelor artistice. Toţi cei care vor asiste la eveniment ar trebui să fie testaţi, astfel încât să nu existe riscul ca persoanele infectate să poată transmite virusul.

„Testul rapid de antigen a intrat şi în România, cam în urmă cu o lună. Este un test care se face pentru a depista persoanele care sunt pozitive la virusul SARS-CoV2. Principalul avantaj este că se face mai repede decât un PCR, dar este şi mai ieftin. Are însă şi dezavantaje. Din punct de vedere al sensibilităţii specificităţii este bună, 95 la sută, şi o sensibilitate, de asemenea de peste 95 la sută, dacă încărcătura virală este mare. În schimb, dacă încărcătura virală este mică, sensibilitatea scade la 70 la sută. Ceea ce înseamnă că dacă persoana respectivă nu are o încărcătură virală foarte mare, deci nu are nici contagiozitate foarte mare, atunci testul s-ar putea să iasă fals-negativ. Dacă persoana are o încărcătură virală suficient de mare încât să şi riscul de contaminare să fie mai mare, atunci testul va ieşi pozitiv. Este o modalitate bună de a tria rapid pacienţii, se foloseşte în unităţile de urgenţă, tocmai ca să existe eficienţă în direcţionarea pacienţilor într-un compartiment sau altul, COVID sau non-COVID, a declarat Virgil Musta, pentru „Adevărul“.