VIDEO Surpriză! Dominic Fritz este noul primar al Timişoarei. Nicolae Robu şi-a recunoscut înfrângerea

Rezultatele paralele arată o victorie netă al lui Dominic Fritz, candidatul USR-Plus, la Primăria Timişoara.

Într-o declaraţie susţinută la sediul PNL Timiş, Nicolae Robu şi-a recunoscut înfrângerea. „Am pierdut, este voinţa timişorenilor. Diferenţa este mare. Comparând numărul de voturi, diferenţa este surprinzător de mare, nu o pot spune în procente. Am considerat că va fi un scor strâns şi am fost optimist până în ultimul moment, dar diferenţa este mare, ceea ce înseamnă că aşteptările timişorenilor sunt altele”, a spus Nicolae Robu, care a spus că nu are ce să îşi reproşeze.