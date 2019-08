Statul român, pus să-i plătească daune morale unui poliţist care vindea minore pentru sex. Agentul era alintat de clienţi „tatăl căţelelor din Timişoara“

Sentinţa a fost decisă de Judecătoria Timişoara, dar nu este definitivă, fiind atacată cu apel la Tribunalul Timiş. Istoria acestui caz începe în 2014, când DIICOT Timişoara a destructurat o reţea de trafic de persoane care avea în componenţă mai multe VIP-uri locale printre care judecătorul Nicolae Tomuş, DJ Manzotti, poliţistul Ovidiu Giţan şi fostul soţ al Brigittei Sfăt, Ovidiu Torj.

Potrivit procurorilor DIICOT, poliţistul Ovidiu Giţan, agent la Poliţia Rutieră, racola fete pe care le plasa ulterior unor VIP-uri din Timiş, inclusiv judecătorului Tomuş, despre care Giţan ştia că magistratul le abuzează psihic pe fetele care refuză să întreţină relaţii sexual cu el. De asemenea, susţin procurorii, poliţistul Giţan apela constant la proxenetul Paul Mânzu pentru a-i furniza minore pe care să le plaseze mai departe, fiind nemulţumit de „băbăciunile” de 34-35 ani.



Poliţistul supranumit „tata căţelelor”



Rechizitoriul mai arată că Ovidiu Gîţan „era practic absorbit de activitatea de racolare şi recrutare a minorelor, pe care le racola prin reţeaua de socializare Facebook, şi pe care le aborda fără jenă, propunându-le întâlniri pentru cunoaştere”. Din interceptările realizate de DIICOT reiese cum un client căruia Gîţan îi plasa fete îl alinta cu apelativul „tata căţelelor din Timişoara”.

Inc.: Alo!

Client N: Tata căţelelor din Timişoara!

Inc. :Alo! Ce faci prietene?

Client N: Doar ce te-am sunat, am probleme.

Inc.:Te ajut cu ceva? Să vorbesc cu cineva?

Client N: Am nevoie de două căţeluşe acum de la tine.

Inc. : Uite am două lângă mine aici acum, una cu silicoane, una fără. Bine, aia fără are şi ochelari, dar trecem.

Trimis în judecată pentru constituira unui grup infracţional organizat, trafic de minori în formă continuată şi deţinere de droguri de mare risc în vederea consumului propriu, Giţan a primit doi ani şi opt luni de închisoare cu suspendare după ce şi-a recunoscut faptele. De asemena, judecat pentru şantaj, favorizarea infractorului şi folosirea serviciilor unei persoane exploatate, judecătorul Tomuş a primit doi ani de închisoare cu suspendare.

Poliţistul – traficant cere daune morale pentru mizeria din arest

După condamnarea cu suspendare primită în dosarul „minore pentru VIP-uri”, Ovidiu Giţan a fost dat afară din Poliţie. Fostul poliţist a dat, însă, în judecată IPJ Timiş şi IGPR, cerând daune morale de 15.000 de lei pentru că, arestat în dosarul de trafic de minore, a fost ţinut în condiţii improprii în arestul IPJ Timiş. În procesul deschis la Judecătoria Timişoara, Giţan a reclamat că pe perioada arestului nu avea acces la lumină, camerele aveau o suprafaţă în jur de 12 mp, având practic la dispoziţie un spaţiu personal restrâns, existând perioade de timp când stăteau şi câte trei persoane într-o cameră.



„Condiţiile de igienă erau necorespunzătoare, iar instalaţiile sanitar-igienice improprii uzului, alterate. Duşul era insal ubru şi era situat în acelaşi spaţiu cu WC-ul - în camera, WC-ul era unul turcesc şi deasupra lui era un capac de duş. WC-ul era acoperit cu sticlă de plastic pentru a preveni infiltrarea şobolanilor. În cameră era igrasie şi WC-ul emana un miros pestilenţial, urât care se resimţea în toată camera”, a reclamat fostul poliţist.



Giţan s-a plâns şi de faptul că „saltelele erau vechi, îmbibate de praf, ploşniţe, mirosind a urină, lenjeriile de pat erau murdare”, iar asta i-a provocat o alergie puternică fiind diagnosticat cu scabie (râie). Considerând că „impactul condiţiilor de detenţie asupra moralului reclamantului au depăşit nivelul inevitabil de suferinţă inerent detenţiei, atingând nivelul unui tratament degradant care în mod evident a afectat starea de spirit a acestuia”, Judecătoria Timişoara a obligat IPJ şi IGPR să îi achite lui Giţan daune morale în valoare de 12.000 de lei. Sentinţa nu este definitivă.

