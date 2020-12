Singurul patinoar din Timişoara care s-a deschis în pandemie. Poliţia a vegheat ca oamenii să respecte regulile VIDEO

GALERIE FOTO În sezonul de iarnă 2019-2020, în Timişoara au funcţionat trei patinoare; unul în Piaţa Libertăţii, unul la Shopping City din Calea Şagului şi unul la Iulius Town. Nimeni nu se aştepta ca în pandemiei să mai patineze cineva. De altfel, municipalitatea nu a mai permis amenajarea patinoarului în centrul istoric, nici ei de la Iulius nu au mai deschis. În schimb, spre bucuria iubitorilor de mişcare pe gheaţă, patinoarul din parcarea mall-ului Shopping City funcţionează din nou.

După câteva zile în care lumea nu s-a înghesuit să patineze, week-endul care a trecut a fost luat cu asalt. Există reguli noi, pe care nu toţi au fost dornici să le respecte. Aşa se face că duminică a fost nevoie de intervenţia poliţiei, pentru ca toţi cei aflaţi pe gheaţă să poarte masca corect şi distanţarea de la intrare să fie respectată. Nu s-au dat amenzi.

“Astăzi (n.r. duminică) a fost mai multă lume la coadă. Am încercat să facem o distanţă între ei, dar nu am putut să facem chiar la fiecare, mai ales la cei din spate. Probabil că a existat o reclamaţie şi au venit cei de la poliţie. Există o limită de 60 de persoane pe gheaţă. Respectăm legea de opt metri pătraţi. Am deschis pe 6 decembrie, dar astăzi este prima zi în care a venit mai multă lume. Noile condiţii; masca obligatorie, distanţă, părinţii nu pot să aştepte aici copiii, trebuie să meargă roată. Există zonă de ieşire şi de intrare, la fel există intrare şi ieşire pe patinoar”, spune administratorul patinoarului.









Patinouarul de la Shopping City are o suprafaţă de 500 de metri pătraţi. Accesul pe gheaţă costă 20 de lei, iar patinele sunt gratuite. Copiii sub şase ani nu trebuie să plătească, dacă sunt însoţiţi pe gheaţă de un părinte. Patinoarul este deschis până în 31 ianuarie, de la ora 11.00 până la ora 21.00.



















