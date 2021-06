„Serveşte dacă îţi este foame”. Metoda prin care vrea un bucătar să oprească risipa de mâncare

Sebastian Paul scoate zilnic în faţa restaurantului de la Hotel Check Inn, unde lucrează, câteva porţii de mâncare pentru oamenii cărora le e foame şi nu au suficienţi bani. Sebastian spune că această mâncare e cea care rămâne nevândută în timpul zilei, pe care, în loc să o arunce o împachetează frumos şi o aşează pe un raft în faţa restaurantului.

„Peste tot pe unde merg să gătesc, eu procedez la fel. Ideea este să atragem atenţia asupra risipei alimentare. Pe lângă asta mai e şi partea spirituală, că mâna cu care dai, cu aia capeţi. Am întâlnit de-a lungul timpului mai mulţi oameni care se zbat şi fac campanii pentru acest lucru. Fiind bucătar, îmi este simplu să mă implic în asta, prin utilizarea cu folos a porţiilor de mâncare care îmi rămân sau a produselor rămase”, spune bucătarul.

Sebastian i-a invitat şi pe alţi bucătari să se alăture demersului său, arătând că sunt multe persoane care iau mâncarea donată de el.

„Sper să fie cât mai mulţi ca mine, pentru că am văzut că sunt mulţi oameni care au văzut ceea ce fac şi au înţeles ideea. Sunt foarte multe persoane care vin şi îşi iau mâncare. Spre surprinderea mea, foarte puţini sunt oameni ai străzii. Sunt oameni care poate în ziua respectivă nu au bani. Eu am nişte foi, pe care le pun sub porţiile de mâncare, cu un mesaj foarte simplu: serveşte, dacă îţi e foame”, povesteşte Sebastian Paul.

