Salariul poliţiştilor locali care păzesc parcurile din Timişoara. Nicolae Robu  acuză o dezinformare a ministrului Vela

În urma declaraţiilor făcute de Vela, primarul Timişoarei, Nicolae Robu a reacţionat reclamând dezinformarea lui Vela, despre care crede că a fost dezinformat la rândul său. „Cred că domnul ministru Vela a fost dezinformat. În realitate, în Timişoara salariile poliţiştilor locali sunt după cum urmează: 2.000-3.000 lei / lună, pentru 93 de poliţişti locali; 3.000-4.000 lei / lună, pentru132 de poliţişti locali; 4.000-5.000 lei / lună, pentru 33 de poliţişti locali; 6.054 lei / lună, pentru şef birou; 6.582 lei / lună, pentru şef serviciu; 7.032 lei / lună, pentru director executiv adjunct; 7.435 lei / lună, pentru director executive”, a precizat Robu, potrivit căruia salariile prezentate sunt nete şi nu includ norma de hrană, care este de aproximativ 1.000 de lei lunar şi care „se acordă tuturor poliţiştilor şi în general forţelor de ordine”.

„Cei care asigură paza în parcuri au acele salarii de 2-3.000 de lei. Replica mea la declaratia domnului Ministru de Interne se limitează la comunicarea situaţiei reale a salariilor în Poliţia Locală Timişoara şi la exprimarea regretului că domnul Ministru a lansat în spaţiul public un neadevăr atât de mare privitor la o structură a Primăriei Timişoara”, a mai declarat Robu, care este coleg de partid cu Marcel Vela.



Reacţia Poliţiei Locale Timişoara

În urma declaraţiilor făcute de ministrul Marcel Vela, a reacţionat şi Poliţia Locală Timişoara. „Poliţia Locală Timişoara a luat act de poziţia Domnului Ministru al Ministerului Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, care a declarat că nu este normal ca poliţiştii locali de la Timişoara să aibă salarii de 8000-9000 de lei. Înainte de toate menţionăm faptul că poliţiştii locali din Timişoara au participat, de la instituirea stării de urgenţă, împreună cu efectivele Poliţiei Naţionale şi sub coordonarea operaţională a acestora, dar şi cu efectivele de jandarmi şi ale Ministerului Apărării Naţionale, la zeci de misiuni menite să reducă răspandirea noului coronavirus Sars-Cov2, de la supravegherea unităţilor spitaliceşti, verificarea izolaţilor la domiciliu, participarea la filtre de verificarea a persoanelor care circulă pe raza municipiului şi respectă sau nu ordonanţele militare, patrulări pentru verificarea păstrării ordinii şi liniştii publice în parcuri, dar şi cu ocazia Sărbătorilor de Florii, Sărbătorilor Pascale şi în perioada premergătoare zilei de 1 Mai. Subliniem faptul că la nivel local, colaborarea dintre instituţii a fost una fără probleme, aşa cum de altfel a fost şi înainte de această perioadă care ar trebui să ne unească şi nu să ne dezbine. Poliţia Locală Timişoara este una dintre instituţiile performante din acest domeniu din ţara noastră, dovadă fiind indicatorii de performanţă care au stat la baza activităţii an de an şi care au fost depăşiţi prin munca asiduă şi profesionalismul oamenilor din stradă, zi şi noapte, de sărbători sau în week-enduri, fără să ţină cont de vreme sau anotimp, dincolo de viaţa de familie şi de situaţiile dificile la care au fost nevoiţi să facă faţă”, arată Poliţia Locală.

În acelaşi comunicat, Poliţia Locală Timişoara arată că „poliţiştii locali din Timişoara şi-au ales această meserie pentru a apăra cetăţeanul, pentru a veni în sprijinul acestuia, pentru a-l respecta şi pentru a-l proteja, dincolo de expunerile inevitabile ale meseriei, şi va acţiona în continuare ferm, vor fi în continuare prezenţi la datorie indiferent de situaţiile dificile cărora trebuie să le facă faţă, cu riscul uneori de a şi greşi, pentru că pană la urmă nimeni nu este fără greşeală”. „Pentru buna informare a dvs, Domnule Ministru, redăm mai jos salariile REALE ale poliţiştilor locali din Timişoara, sumele fiind cele nete, cu menţiunea că niciunul dintre acestea nu ajunge la sumele despre care aţi fost informat”, se mai arată în comunicatul Poliţiei Locale Timişoara, care a făcut publice aceleaşi sume anunţete de Nicolae Robu.