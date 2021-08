S-a redeschis spitalul militar de pe stadionul CFR. Autorităţile din Timiş aşteaptă valul patru al pandemiei

S-a redeschis spitalul militar de campanie de pe stadionul CFR din Timişoara, care funcţionează ca secţie externă de boli infecţioase a Spitalului Clinic Militar din Timişoara, asigurând asistenţă medicală şi tratament persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2.

“În contextul creşterii constante a numărului de cazuri şi a numărului de persoane ce necesită spitalizare, s-a procedat la reoperaţionalizarea acestui spital modular, fiind operaţionalizate începând de astăzi cele zece paturi în cadrul secţiei ATI şi zece paturi pe secţia infecţioase, paturi non ATI. În funcţie de evoluţia pandemiei şi de necesarul de paturi în spitale, se va reoperaţionaliza şi alte paturi non ATI, la nevoie putând să fie operaţionalizate toate cele 54 de paturi non ATI existente”, a transmis prefectul Zoltan Nemeth.

Sistem de campania a fost un efort comun al Ministerului Apărării Naţionale, care a realizat achiziţia cortului olandez, containerelor, aparaturii medicale şi non-medicale, al Primăriei Timişoara, care a sprijinit şi prin intermediul SDM la conturarea drumurilor asfaltate, al Aquatim SA care a realizat reţelele de apă şi canal şi al ENEL care realizat conexiunile din punct de vedere electric.



În cadrul acestui spital funcţionează în continuare şi un centru de vaccinare.