Românii au fost salvaţi din „coşmarul Cancun”: „Am ajuns la hotel şi tot ce-mi doresc e un duş şi să dorm într-un pat”

Cetăţenilor români blocaţi în aeroport li s-a permis accesul pe teritoriul Statelor Unite Mexicane, cu excepţia a cinci cetăţeni români, pentru care existta o alertă de securitate individuală, aceştia urmând să revină în România în cursul acestei zile.

Potrivit unui comunicat al Ministerului român al Afacerilor Externe, toţi cetăţenii români au fost reevaluaţi individualîn privinţa condiţiilor de intrare pe teritoriul mexican. Însărcinatul cu afaceri din cadrul Ambasadei României în Mexic s-a aflat în aeroport pe durata derulării procedurilor şi a acordat asistenţă cetăţenilor români care au avut nevoie de informaţii, sprijin pentru asigurarea traducerii şi îndrumare pentru completarea formularelor. Acesta a fost asistat şi de consulul onorific al României la Cancun, menţionează MAE.

„Ca urmare a demersurilor efectuate mai ales cu prilejul discuţiei telefonice a ministrului Aurescu cu omologul mexican, când partea română a subliniat că alertele de securitate cu caracter general vizând persoanele de cetăţenie română sunt inadmisibile, autorităţile mexicane au confirmat faptul că eventualele alerte de securitate care pot afecta dreptul cetăţenilor străini de intrare pe teritoriul mexican trebuie să fie întotdeauna cu caracter individual, iar eventuale decizii de nepermitere a accesului pe teritoriul mexican trebuie fundamentate pe evaluări individuale, de la caz la caz, şi nediscriminatorii. Partea română şi cea mexicană vor păstra în perioada următoare un contact apropiat pentru prevenirea unor probleme similare”, au transmis reprezentanţii MAE.

Ministrul mexican al Afacerilor Externe a transmis omologului român, Bogdan Aurescu, în numele Guvernului ţării sale, regrete pentru impactul negativ produs de acţiunile autorităţilor mexicane.





Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei României din Mexic va rămâne în Cancun în următoarele zile pentru a se asigura că cetăţenii români care nu au primit acord de intrare vor părăsi teritoriul mexican şi pentru a rămâne în contact cu autorităţile.

Gabriel Horţ (stânga) poate să zâmbească după ce a ieşit din aeroporul Cancun



„A fost o experienţă îngrozitoare, umilitoare”

Timişoreanul Gabriel Horţ este unul dintre cei care au trăit momente cumplite pe aeroportul din Cancun. Deşi era decis să se întoarcă în România, indiferent de deciziile mexicanilor, până la urmă a ales să rămână în Mexic.

„Astăzi, în jurul orei 17.00 (n.red. ora locală), am fost eliberaţi de autorităţile mexicane. Am avut două opţiuni. Una dintre ele de a rămâne în continuare în arest, pentru a fi deportaţi şi a pleca spre România. Însă, minimum 24 de ore trebuia să aşteptăm până când o aeronavă Lufthansa ateriza în Cancun...Prioritatea la ambarcare o au familiile cu copii, bătrânii şi bolnavii cronic. Am ales să rămânem în Mexic. Am venit la hotel şi ceea ce îmi doresc este un duş şi să dorm într-un pat. A fost o experienţă îngrozitoare, umilitoare, dar important este că am trecut peste şi situaţia s-a rezolvat”, a transmis Gabriel Horţ.

MAE reiterează recomandarea adresată cetăţenilor români să manifeste precauţie cu privire la decizia de a călători în scop turistic în această perioadă, mai ales în cazul destinaţiilor care sunt afectate de pandemia de COVID-19. MAE reaminteşte, în context, că zonele Ciudad de Mexico şi Cancun sunt clasificate ca zone cu risc epidemiologic ridicat în contextul pandemiei de COVID-19 (Ciudad de Mexico este considerată zonă roşie, iar Cancun, zonă portocalie).



