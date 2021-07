Pedeapsa primită de un fost secretar de stat care a refuzat recoltarea de sânge: „Am crezut că e o farsă”

Dosarul penal pe numele lui Valeriu Lupu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor la data faptelor, a fost deschis în data de 3 ianuarie 2020. Valeriu Lupu, aflat la volanul maşinii Ministerului Transporturilor a fost implicat într-o tamponare uşoară. Şoferul maşinii tamponate a chemat la faţa locului Poliţia Rutieră, iar în momentul în care poliţiştii au observat că secretarul de stat miroase a alcool i-au cerut să sufle în etilotest. Valeriu Lupu a refuzat şi a fost dus la spital pentru recoltarea de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei, dar şi aici secretarul de stat a refuzat să îi fie prelevate probe biologice.

În urma acestei situaţii, poliţiştii au deschis pe numele lui Valeriu Lupu dosar penal, iar secertarul de stat a demisionat.

La finalizarea cercetărilor, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara l-a trimis în judecată pe Lupu, iar procesul a fost înregistrat la Judecătoria Timişoara.

Mărturia fostului secretar de stat

La proces, Valeriu Lupu a recunoscut fapta „nuanţat”. Concret, fostul secretar de stat a declarat că a refuzat să îi fie recoltat sânge pentru că a crezut că este victima unei farse.

„Când am ajuns în apropierea blocului (…) am fost abordat de către un domn, pe care nu îl cunosc şi care mi-a spus că i-aş fi atins maşina. Împreună cu acesta, ne-am uitat la ambele autoturisme, am observat că pe o aripă a maşinii domnului se vedeau mici urme de vopsea, însă am considerat că este o farsă din partea acestuia, fapt pentru care m-am urcat din nou la volanul autoturismului Dacia şi l-am mutat 50 m mai în faţă, la blocul unde locuiesc. (…)

La faţa locului au sosit mai multe echipaje de poliţie, care m-au legitimate şi au solicitat să fiu testat cu aparatul alcooltest, însă crezând în continuare că este o farsă, am refuzat acest lucru.

Ca urmare a refuzului testării cu aparatul alcooltest, organele de poliţie mi-au spus că vom merge la spital, pentru a-mi fi prelevate mostre de sânge, însă când am ajuns acolo, crezând în continuare că este o farsă, am refuzat recoltarea probelor biologice de sânge, fapt pentru care poliţiştii mi-au spus că îmi vor întocmi dosar penal”, a declarat Valeriu Lupu în proces.

Un an de închisoare cu suspendare

În urma procesului, judecătoria Timişoara l-a condamnat pe Valeriu Lupu la un an de închisoare cu suspendare, dar sentinţa nu este definitivă, fiind atacată cu apel, care se va judeca la Curtea de Apel Timişoara.

„Inculpatul prin infracţiunea săvârşită a făcut imposibilă determinarea cu exactitate a alcoolemiei în sânge la momentul la care acesta a condus autoturismul marca Dacia.

Această alcoolemie nu pare în acest caz concret să fi fost una ridicată, însă inculpatul a fost implicat într-un accident de circulaţie care a constat într-o tamponare uşoară.

Instanţa reţine că inculpatul este o persoană bine integrată în societate, având pregătire superioară şi activitate şcolară în domeniul aviaţiei civile, nesăvârşind nicio altă faptă prevăzută de legea penală până la acest moment.

Astfel, împrejurările legate de faptă şi de persoana inculpatului duc la concluzia că săvârşirea infracţiunii de către acesta pare a fi o situaţie excepţională, riscul recidivei infracţionale fiind minim”, a justificat judecătorul aplicarea unei pedepse cu suspendare.

Dacă sentinţa aplicată de Judecătoria Timişoara rămâne definitivă, fostul secretar de stat va fi nevoit să presteze şi 60 de zile de muncă în folosul comunităţii.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Grav accident rutier, în Timiş. Trei tineri au fost răniţi după ce maşinile în care se aflau s-au ciocnit frontal

Drama unei cântăreţe de 22 de ani, moarte într-un accident rutier VIDEO