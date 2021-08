Moda mini caselor cucereşte România. Cât costă acum o căsuţă, deşi au crescut preţurile de construcţie FOTO

Mini casele nu sunt rulote, nu sunt pe roţi şi nu sunt nici acele cunoscute construcţii din containere. Sunt realmente case, foarte micuţe, construite după un plan de arhitectură.

„Suntem producători de căsuţe tiny houses, afacerea e la început. Avem patru modele create. A pornit din pasiunea noastră pentru căsuţele mici, am călătorit foarte mult în lume, am fost inclusiv în America, am văzut mişcarea tiny houses de acolo. Am stat şi noi în rulote, autorulote, am testat acest stil de viaţă, dar căsuţele mobile sunt cu totul altceva. Şi am ajuns să facem şi noi. Când faci ceva cu pasiune, e perfect. Eu sunt arhitect de meserie, mi-am dorit întotdeauna să creez căsuţe mici. Pot să vă spun că în Europa sunt deja foarte căutate aceste case”, a declarat Anda Maxim, fondatorul firmei Pura Vida Huts.