Mitropolitul Banatului, Ioan Selejan, alături de migranţii din Timişoara: „Şi eu i-am găsit pe românii noştri la Roma, casa lor era punga de un leu“

Deşi nu se mai vorbeşte prea mult de ei, situaţia migranţilor nu e deloc mai roză. Din contră, odată cu venirea frigului lucrurile se complică şi mai mult pentru ei. Fiecare se descurcă cum poate. Unii sunt în centrele organizate de autorităţi, alţii stau în clădiri abandonate ori pe unde apucă. Norocul lor stă în bunătatea comunităţii locale care se îngrijeşte să le ofere câte ceva, fie că vorbim de haine, îngrijire medicală, un loc unde să se spele sau mâncare. Sunt persoane din comunităţi religioase, asociaţii de caritate, comunitatea musulmană, cluburi de dans, studenţi străini, diferite firme, oameni de afaceri sau oameni simpli vin în sprijinul migranţilor. Şi Mitropolia Banatului a fost alături de ei, donând sute de kilograme de legume şi fructe, pentru mâncarea pregătită zilnic pentru solicitanţii de azil din Timişoara.





“I-am găsit acolo pe românii noştri, cu punga de un leu”

Înaltpreasfinţitul Ioan Selejan, mitropolitul Banatului, înţelege bine ce înseamnă sărăcia într-o ţară străină.

“Vă spun o chestiune. Eram la Roma, la o conferinţă. Şi cei care m-au invitat, într-o seară, m-au dus într-o clădire, care era vizazi de Ministerul Învăţământului. Mi-au arătat o cantină pentru migranţi. Imediat am auzit voci româneşti. Li se dădea o masă caldă. Într-un alt spaţiu era amenajată o frizărie, într-o altă sală câteva duşuri. I-am găsit acolo pe românii noştri, cu punga de un leu. L-am întrebat unde dormi. Zice: <Casa mea e punga asta. Am servit masa aici, mâine seara se dă într-un alt cartier… la noapte voi dormi sub un pod>. Am văzut ce înseamnă să fi plecat din ţara ta, să n-ai loc de muncă, să n-ai o bucată de pâine. Zic eu că şi aceşti oameni nu cred că au plecat de prea mult bine”, a declarat Ioan Selejan.





Mitropolitul Banatului FOTO Ş.Both



“Foamea nu are lege!”

Deşi au existat câteva răfuieli între ei, care s-au soldat chiar şi cu crime, refugiaţii nu au creat probleme deosebite timişorenilor. Ioan Selejan încearcă să vadă şi dincolo de latura umană a problemei refugiaţilor.





“Odată ajunşi aici, spuneţi-mi mie, foama nu are lege. Rabzi foamea o zi, două. După aceea ce faci? Sparge lacăte, sparge orice şi ar putea să devină foarte gresivi cu populaţia de aici. Ar sparge magazine, ar intra peste oameni în casă. Vă spun încă o dată, foama nu are lege! Peste cine ar intra aceşti oameni? Peste cei vulnerabili. Aşă că trebuie priviţi cu multă îngăduinţă, mai ales că problemele de fond nu le rezolvăm noi de aici. În Turcia sunt câteva milioane de refugiaţi, în corturi, aţi văzut în insula Lesbos, în Grecia, comunitatea europeană oferă sume importante de bani pentru a-i ţine acolo, pentru că se speră ca într-o zi să se liniştească problemele din ţările lor şi să se întoarcă înapoi”, a mai spus Ioan Selejan.

Migranţii în aşa-numitul Afgan Parc din Timişoara FOTO Ş.Both



“Dacă îi întrebi pe om care e cea mai frumoasă ţară din lume, o să spună că e ţara lui”

Mitropolitul Banatului cere oamenilor să-I privească cu multă îngăduinţă pe refugiaţi, mai ales că problemele de fond nu se pot rezolva la noi.







Migranţii primesc ajutor la Timişoara FOTO Logs

"Se speră că într-o zi să se liniştească problemele din ţările lor şi să se întoarcă înapoi. Pentru că eu am trăit atâţia ani de zile în Orientul mijlociu, am văzut atâta deşert, atâta pustiu şi stâncă. Şi dacă îi întrebi pe om care e cea mai frumoasă ţară din lume, o să spună că e ţara lui. Şi noi spunem că ţara noastră e cea mai frumoasă din lume. Nici ei nu au plecat de bine de acolo, dar pe noi ne depăşesc aceste probleme geo-demografice", a mai spus ÎPS Ioan al Banatului.

Ultima donaţie a Mitropoliei Banatului a fost o cantitate de aproximativ 200 de kilograme de crenvurşti, care să ajungă pe masa personalor aflaţi pe drumuri. În continuare, parohiile din Timişoara vor face colecte de bani de la enoriaşi, pentru a biserica să ajungă acolo unde este suferinţă şi necaz.



Afgan parc-ul din Timişoara FOTO Ş.Both



