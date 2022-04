Mirajul românilor de a investi în Dubai. Taxele şi impozitele anuale pe proprietate şi pe chirii sunt inexistente

Dubai este cel mai mare oraş din Emiratele Arabe Unite, după numărul de populaţie, şi reşedinţa emiratului omonim. Se află pe coasta de sud-est a Golfului Persic şi este una dintre cele mai mari densităţi de milionari din lume.

În Dubai, există, conform World Wealth Report, 68.000 de milionari în dolari, care alcătuiesc aproape 4,6 la sută din populaţie. În atare condiţii, Dubai s-a dezvoltat într-un ritm fabulos în ultimele decenii.

În urmă cu 70 de ani, Dubai era doar un sat de pescari din golf, astăzi este unul dintre cele mai importante centre financiare, comerciale şi de transport internaţional, un oraş în continuă expansiune, o piaţă ce se dezvolta accelerat.

Cuvântul de ordine îl reprezintă luxul şi opulenţa. Clădirile futuriste se ridică una după alta, aici a fost deschis cel mai de lux hotel din lume, cea mai înaltă clădire (Burj Khalifa), cel mai mare mall.

Dezvoltarea nu are limite, un exemplu este insula-palmier creată artificial.

În acest paradis au investit şi investesc oameni cu bani de pe tot globul, care văd oportunităţi uriaşe. Dubai face cu ochiul şi tot mai multor români dornici de profituri.

Răzvan Pascu (37 de ani), consultant de turism, este unul din cei care au făcut acest pas. Mai mult, a devenit reprezentantul în România al unui dezvoltator imobiliar din Dubai.

Pascu a studiat mai bine de doi ani piaţa imobiliară din Dubai, dezvoltatorii, tipurile de proprietăţi, valoarea proprietăţilor, a analizat tipurile de plată, avansuri etc.

“De ce am ales să investesc în Dubai? După îndelungi analize, m-am oprit la Dubai din o serie lungă de motive, începând cu faptul că a demonstrat deja multe întregii planete, dar şi pentru că este unul dintre cele mai cosmopolite oraşe din lume, cu potenţial să ajungă în 15-20 de ani New York-ul sau Londra, sau continuând cu mediul social şi legislativ pro-business şi multe alte motive”, a declarat Răzvan Pascu.

Dubai Sursa Răzvan Pascu

Nu se plăteşte TVA, nici taxe pe venituri din chirii

Un alt avantaj este că taxele şi impozitele anuale pe proprietate şi pe chirii sunt inexistente în Dubai.

“Cei care doresc să investească sunt nevoiţi să achite doar comisionul unic pentru tranzacţii imobiliare. Taxa se numeşte DLD şi este de 4 la sută, se achită către Guvern doar o singură dată, după achiziţie. Cu alte cuvinte, nu se plăteşte TVA la achiziţia proprietăţilor rezidenţiale şi nici taxe pentru veniturile obţinute din chirii sau taxe anuale pe proprietate”, a explicat Răzvan Pascu.

Rentabilitatea ridicată a investiţiei este principalul scop al celor care se aruncă într-o asemenea afacere.

“Pe termen lung, randamentul net al închirierilor de locuinţe în Dubai este între 4 şi 7 la sută pe proiectele gata construite sau de 10-15% pe proiectele off-plan. Aici contează, bineînţeles, costul de achiziţie versus calitate, pentru că sunt multe proiecte care promit calitate, dar în realitate nu au livrat ce au promis. Desigur, contează şi sistemul de achiziţie în rate la dezvoltator pe perioada construcţiei, care face ca per total randamentul investiţiei să crească pentru că practic nu blochezi toţi banii de la început, ci îi plăteşti în rate”, a adăugat Pascu.

Un câştig de 30.000 de euro pe an

Pentru închiriere, cei din Dubai spun că atunci când zona nouă va fi toată gata (anul 2025-2026), o locuinţă de genul celei achiziţionate de Răzvan Pascu se va putea închiria cam cu 4.000-4.500 euro pe lună, mai ales dacă e vorba despre închiriere pe termen scurt în regim hotelier.

“Eu am pus varianta pesimistă, doar 2.500 de euro pe luna. Asta înseamnă 85 euro pe noapte pentru două camere, foarte puţin pentru Dubai. Înseamnă 30.000 euro pe an. Fără taxe şi impozite din chirii, pentru că aşa este în Dubai. Rezultă că se scot banii de investiţie în aproximativ zece ani pe ceea ce am cumpărat eu, plus că se adaugă şi faptul ca nu am blocat toţi cei 300.000 euro de la început, ci îi plătesc în rate, în cinci ani”, a mai explicat Răzvan Pascu.