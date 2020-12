Mănuşile chirurgicale, tot mai greu de găsit. Manager de spital: „Împărţim şi noi sărăcia cum putem”

Imediat după instalarea în funcţie, primarul Timişoarei, Dominic Fritz, a lansat proiectul „Oxigen”, prin care timişorenii au fost chemaţi să doneze pentru echipamente medicale şi de protecţie prin intermediul Fundaţiei Comunitare Timişoara.

Potrivit Danielei Chesaru, director executiv al Fundaţiei Comunitare Timişoara, după ce a cumpărat pulsoximetre şi concentratoare de oxigen, fundaţia face demersuri pentru achiziţia unor stocuri de mănuşi de protecţie, care sunt tot mai greu de găsit pe piaţă, fiind estimată o criză de astfel de produse la nivel mondial.

„Suntem în plin proces de mănuşi atât de necesare spitalelor. Este o criză la nivel mondial de mănuşi chirurgicale. Doar Spitalul Municipal Timişoara ne-a solicitat până acum. Dacă ne-ar fi solicitat şi celelalte spitale, nu cred că am fi putut să îi ajutăm”, a declarat Daniela Chesaru.

Managerul Spitalului Municipal Timişoara, Daniel Maliţa, a confirmat criza de mănuşi de pe piaţă, arătând că, deşi spitalul are un contract de achiziţie a mănuşilor chirurgicale, acestea vin „cu ţârâita”.



„Este un început de criză de mănuşi. Din câte am înţeles, în Uniunea Europeană sunt doi sau trei producători autorizaţi. Unul dintre cei cu care am lucrat noi spunea că are producţia pe tot anul viitor deja vândută. Criza a început deja pentru că nu au standard medical pentru Uniunea Europeană cele care sunt făcute prin Malaezia, China şi aşa mai departe. Este o criză. Noi din vară am început să ne confruntăm cu ea. Avem contract în derulare şi ne livrează cu ţârâita, nu la cantităţile la care am avea nevoie. Primim, nu suficiente, şi din acest motiv împărţim şi noi sărăcia cum putem, la toate secţiile”, a declarat Daniel Maliţa.

Managerul Spitalului Municipal Timişoara a declarat că mănuşile disponibile sunt împărţite în funcţie de priorităţi. „Noi am încercat să prioritizăm, distribuim pentru UPU, pentru ATI, unde este consum mai mare. Nu pot să spun că în momentul de faţă avem stocuri. Nu e magazia goală, dar nici nu avem extrem de multe”, a mai declarat managerul de la Spitalul Municipal Timişoara.

