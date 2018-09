Jumătate din semnăturile pentru „Fără penali”, anulate în două oraşe din Banat. Un primar PSD, acuzat de abuz

Trei primării din Timiş au anulat jumătate dintre semnăturile adunate localităţile respective în cadrul campaniei „Fără penali”. Potrivit lui Dan Reşitneac, la Ghiroda s-au anulat 40 la sută dintre semnături, în timp ce la Lugoj au fost anulate 50 la sută, iar la Sânnicolau Mare 55 la sută. Potrivit lui Dan Reşitneac, responsabil de campanie din partea USR Timiş, dacă la Ghiroda s-a motivat refuzul prin faptul că datele celor care au semnat erau incomplete, la Lugoj s-a comis un abuz prin faptul că anularea a 50 la sută dintre semnături nu a fost motivată.

Acuzat de abuz de către reprezentanţii URS, primarul Lugojului, Francisc Boldea (PSD), a declarat că nu are nicio legătură cu invalidarea listelor de semnături. „Dosarul a venit la primărie şi a fost repartizat la SCLEP, ei se ocupă. Nu are primarul nicio treabă cu asta, nici nu ştiu ce şi cum. Nu am discutat cu secretarul despre semnături, cu nimeni. Dacă spun asta (cei de la USR, n.r.) spun minciuni, ca de obicei”, a declarat primarul Lugojului, Francisc Boldea. La rândul său, primarul din Sânnicolau Mare, unde s-au anulat 55 la sută din semnături a declarat că listele au fost verificate de secretarul primăriei, iar acolo unde listele au fost întocmite necorespunzător, documentele au fost anulate.

La Timişoara, până vineri au fost verificate 31 dintre cele 53 de dosare depuse. Primarul Nicolae Robu le-a cerut funcţionarilor de la Direcţia de Evidenţă a Populaţiei să lucreze dacă e nevoie şi noaptea, astfel încât verificarea listelor să fie realizată până marţi seara.