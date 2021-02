Ionuţ Nasleu, şeful pieţelor din Timişoara: Dominic Fritz, reţine, o să pierzi! Robu se va întoarce VIDEO

Ionuţ Nasleu, care este director la Pieţe SA din iulie 2019, susţine că a făcut numeroase reparaţii şi investiţii, acolo unde se regăsesc şi pierderile semnalate de Dominic Fritz. De asemene, rezultatele proaste se datorează şi redevenţei impuse de Primăria Timişoara, pentru Piaţa Iosefin, care nu poate fi acoperită din venituri pieţei.

“Primăria nu a făcut niciodată vreo investiţie în pieţe. Domnul Fritz este în eroare când cere demisia mea. Ar trebui să-şi dea demisia el şi aparatul care încă există, care nu a făcut niciodată o investiţie prin contract…Şi în anul 2020, Pieţe SA a realizat reparaţii în pieţe, investiţii propri în barieră în Piaţa Mehala şi sistem de supravegere video. Însă cea mai mare parte a pierderii se datorează pandemiei de COVID 19. Ştim cu toţii! A dus la creşterea cheltuielilor pentru combaterea efectelor acestei pandemii…



Restaurantele, fast-food-urile erau cei mai buni care cotizau la chirie. Au fost interzise prin ordonanţă. <Domnul Fritz, mi-aţi spus să închid pieţele>. Şi eu am spus că nu le închidem, găsim o soluţie, nu putem să lăsăm comercianţii. Nu putem să-i lăsăm să moară. Am venit cu măsuri, m-aţi lăudat. Acum îmi cereţi demisia!”, a spus Nasleu.





“Eu sunt obsesia primarui. Îţi mulţumesc Dominic Fritz pentru atenţia pe care mi-o acorzi. Eşti un influencer sub medie…Nu sunt eu scopul. Am fost şi voi rămâne lângă primarul Nicolae Robu, pentru că nu a făcut nicio ilegalitate şi a fost un om iubit. Eu sunt ultimul în bastion pentru compromiterea primarului Robu. Eu sunt un mic pion pe tabla de şah”, a mai afirmat Nasleu.

Legat de angajaţii de la Pieţe SA, care au făcut lucrări pentru el, Nasleu afirmă că aceştia îl ajutau în timpul lor liber.

“Angajaţii mei au lucrat în timpul liber pentru mine. Pentru că lucrau sâmbătă, aveau recuperări. Ei s-au bucurat că în timpul lor liber, lucrează pe banii mei”, a mai spus Nasleu.

„Eu dacă plec de la pieţe, plec cu capul sus. Nu am făcut nicio ilegalitate, nu am luat mită, nu am făcut nicio infracţiune extremă care să aducă prejudicii instituţiilor pe care eu le-am condus. Rog actualul consiliu, să nu sufere din partea mea, au fost solidari cu mine, nu au răspuns lui Dominic Fritz, nu au vrut să mă schimbe când a cerut Dominic Fritz. Le cer imperios să mă demită mâine. Nu vreau ca ei să sufere din cauza mea. Plec cu capul sus. Vreau să-i protejez. Şi istoria îmi va da dreptate. Dominic Fritz, reţine, o să pierzi! Robu se va întoarce! Şi o să te întorci de unde ai venit, în Germania”, a mai declarat Ionuţ Nasleu.









