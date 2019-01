FOTO VIDEO Satul Gărâna, pus pe harta turismului de iarnă. Pârtia Wolfsberg Ski aşteaptă să fie descoperită de pasionaţii de sport

GALERIE FOTO



Satul Gărâna din Munţii Banatului (judeţul Caraş-Severin) a devenit cunoscut datorită celebrului Festival de Jazz care are loc în fiecare vară, în Poiana Lupului. Gărâna a fost până nu de mult un loc preferat pentru turismul montan în sezonul primăvară-vară-toamnă. Este un veritabil centru cultural, pentru că aici au loc festivaluri de folk, rock, tabere de artă vizuală, sculptură, pictură sau concerte de muzică clasică. Satul Gărâna din Munţii Banatului (judeţul Caraş-Severin) a devenit cunoscut datorită celebrului Festival de Jazz care are loc în fiecare vară, în Poiana Lupului. Gărâna a fost până nu de mult un loc preferat pentru turismul montan în sezonul primăvară-vară-toamnă. Este un veritabil centru cultural, pentru că aici au loc festivaluri de folk, rock, tabere de artă vizuală, sculptură, pictură sau concerte de muzică clasică.

Iarna, la Gărâna şi Brebu Nou totul se reducea zilele de Crăciun şi Revelion. În rest, pensiunile puteau să închidă liniştite.

Lucrurile s-au schimbat din 2013, când un investitor privat, cu sprijinul proprietarilor de pensiuni din zonă, a decis să amenajeze o pârtie de schi.

Pârtia Wolfsberg Ski este iniţiativa lui Daniel Cizmaş, care de zece ani se ocupă de amenajări de pârtii de schi, aducând instalaţii second-hand din Austria şi Italia.

„Acum cinci ani m-am asociat cu Primăria pentru dezvoltarea acestui domeniul schiabil. Aveam deja toate utilajele, instalaţia de teleschi, ratrack-ul, dar nu aveam suficienţi bani pentru aranjarea terenului şi instalare. Cei patru proprietari de pensiuni din Gărâna m-au ajutat cu o creditare. M-au ajutat pentru că automat aveau şi ei grad de ocupare. Înainte ţineau deschis doar de Crăciun şi de Revelion. Aşa au şi ei încă trei luni de sezon plin. Era singura şansă se devoltăm turismul de iarnă”, a spus Daniel Cizmaş.

„Mai e până să ajungem la nivelul austriecilor"

Investiţia în Wolfsberg Ski a costat în jur de 150.000 de euro. În anii următori s-au mai cumpărat şi maşinile de făcut zăpadă, care au mai costat încă 20.000 de euro.

„Mai e până să ajungem la nivelul austriecilor. Acolo, într-un sătuc, dacă există un domeniu schiabil, toţi proprietarii de pensiuni îl ajută pe respectivul cu înzăpezirea. Pentru că înzăpezirea costă cel mai mult. Dacă nu este zăpadă pe pârtie, nici pensiunile nu sunt pline. Sunt costurile mari la înzăpezire, la reparaţii, la exploatare... Cum nu am curent şi merg pe generatoare, pentru a face zăpadă folosesc cam 30 de litri de motorină pe oră. Să înzăpezesc una dintre pârtii mă costă undeva la 2.000 de euro”, a mai spus Daniel Cizmaş.

„Aduc instalaţia de afară, fac de la proiectare până la punerea în funcţiune"

Pe lângă Wolfsberg Ski de la Gărâna, Daniel Cizmaş a pus umărul la amenajarea a numeroase domenii de schi din ţară.

„Aduc instalaţia de afară, mă ocup de la proiectare, până la punerea în funcţiune. În afară de pârtia Slalomul uriaş – toate instalaţiile de pe Semenic, Văliug şi Gărâna eu le-am făcut. Am făcut şi pe Muntele Mic, de asemenea, am adus şi telescaunul din Şurianu, unde schiază şi preşedintele Iohannis. Arena Platoş de la Păltiniş e în totalitate făcută de mine. Am mai avut lucrări şi în Austria şi Italia. De zece ani fac asta. Echipamentul e în special adus din Austria. Sunt şi din Italia, deşi italienii le cam exploatează până nu mai ai ce face cu ele. Cele din Austria, cu recondiţionări minime îndeplinesc condiţiile de siguranţă”, a afirmat Cizmaş.

Trei pârtii de dificultate medie

Wolfsberg Ski se întnde întinde pe o suprafaţă de două hectare, are trei pârtii de dificultate medie: una de 500 de metri, alta de 600 de metri şi o pistă pentru snowboarderi de 650 de metri (cu tot felul de trambuline).

“Am deschis din perioada Crăciunului, când a început să ningă. Iniţial pârtia era pentru cei care au case de vacanţă, pentru cei din sat. Este destinată familiilor, copiilor, pentru relaxare. Nu este pentru sportivii de performanţă. A început lumea să se înveţe şi vin acum la Gărâna doar pentru a schia”, a explicat Cizmaş.

Intenţia administratorului este să aducă curent electric pe pârtie. Dacă va reuşi, se va putea schia şi în nocturnă, aşa cum se întâmplă şi la Văliug.

Se conturează încă o pârtie de 900 de metri

În urmă cu câţiva ani a existat un plan ambiţios de a realiza o pârtie de schi pe versantul nordic al Muntelui Semenic, de pe vârful Semenic până la Gărâna.

“Primăria Reşiţa şi Consiliul Judeţean au acel proiect mare. Dar cine ştie peste câţi ani se va ajunge la implementare. Nu au fost aprobate nici schimburile de teren cu Romsilva. Primăria Brebu Nou avea în PUG două pârti mici. Pentru una am primit eu concesiunea pe teren şi am făcut această pârtie. Ar mai fi încă una, de 900 de metri lungime. Dar vechiul primar a vândut terenul respectiv. Acuma sunt în tratative cu proprietarul. Nu poate să construiască altceva, tot o pârtie trebuie să se facă. De principiu a fost de acord. Partea de finanţare o am deja, instalaţia o am, e posibil ca iarna viitoare să avem încă o pârtie. Revenind la pârtia existentă, vom dezvolta acolo şi activităţi de vară. Vreau să aduc nişte triciclete, fără pedale; urci cu teleschiul şi cobori la vale. O să fac şi o tiroliană, un panou de căţărare. O să avem activitate şi vara”, a mai declarat Daniel Cizmaş.

Baza pârtiei se află în apropierea bisericii catolice din Gărâna. Deşi iniţial se putea ajunge acolo doar pe poteci, acum Primăria a realizat un drum cu asfalt care duce la domeniul Wolfsberg Ski. S-au făcut chiar două intrări; unul de la biserică, celălalt din Poiana Lupului, unde se ţine Gărâna Jazz. Au fost amenajate şi locuri de parcare.

Tarife pentru schi pass şi echipament

La baza pârtiei a fost amenajat un mic “apress-ski” bar, unde se poate bea vin fiert sau ceai fierbinte. Tot acolo este şi un spaţiu de unde se pot închiria echipamente de schi.

Pentru aduţi, un abonament pe zi costă 50 de lei (35 de lei pe jumătate de zi, între orele 13.00 şi 17.00). Pentru copii, schi pass-ul de zi costă 35 de lei (20 de lei p ejumătate de zi). Echipamentul de închiriat (schiuri, clăpari, cască etc.) costă 35 de lei pe zi.

„Sperăm ca până în 15 martie să preparăm corespunzător pârtia, ca lumea să fie mulţumită", a concluzionat administratorul.

Gărâna se află la o distanţă de 36 de kilometri de Reşiţa, la o altitudine de 1.000 de metri, în Munţii Semenicului. Turiştii care ajung acolo au la dispoziţie aproximativ 500 de locuri de cazare în cabane şi pensiuni.