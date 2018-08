FOTO Guvernul Ungariei dă 5 milioane de euro pentru terminarea spectaculosului Centru Reformat din Timişoara

Reprezentanţii bisericii reformate din Timişoara au motive să bucuroşi. Construcţia Centrului Reformat din cartierul Fabric a început în 1999, iar de abia acum se vede lumina de la capătul tunelului. Şi asta datorită unei finanţări din partea Guvernului Ungariei, care a alocat milioane de euro pentru terminarea lucrărilor.

Zilele acestea a fost montată macaraua care urmează să ridice turnurile şi corpul central al bisericii reformate.

“Ne-am apucat de treabă cam acum un an şi jumătate, majoritatea lucrărilor s-au desfăşurat la subsoluri, nu era aşa de spectaculos şi vizibil din afară. Acuma, în fine, s-a ridicat macaraua de turn. De acum înainte o echipă va lucra la ridicarea zidurilor bisericii”, a declarat preotul Gazda Istvan.

Proiect a fost donat de un arhitect de renume mondial

Proiectul Centrului Reformat din Timişoara a fost realizat de arhitectul maghiar Imre Makovecz, considerat părintele arhitecturii organice, unul dintre cei mai faimoşi arhitecţi din lume.

„Guvernul ungar derulează un proiect pentru sprijinirea patrimoniului cultural al lui Makovecz Imre. A fost unul dintre cei mai mari arhitecţi pe plan mondial. El a decedat acum şase ani. Guvernul a decis să reidice acele clădiri care încă nu au fost terminate sau să le renoveze pe cele făcute cu mult timp înainte. Aşa am intrat şi noi în vizorul lor, aşa reuşim să terminăm. E o sumă frumoasă, dar o lucrare de Makovecz necesită fonduri”, a mai spus Gazda Istvan.

Makovecz a ales locaţia Centrului Reformat. Arhitectul a fost personal la Timişoara să aleagă locaţia pentru biserica reformată.

Arhitectul Makovecz Imre FOTO www.makovecz.hu



Proiect transfrontalier România-Serbia pentru sala de concerte

O altă echipă lucrează la clădirea de concerte din candrul complexului. Ei derulează un proiect european transfrontalier în domeniul turismului, pe axa România-Serbia.

“Nu am stat cu mâinile în sân, am încercat să depunem proiecte peste tot. Aşa că pentru clădirea sălii de concerte derulăm un proiect transfrontalier România-Serbia. Planul nostru este să ne deschidem în faţa timişorenilor. Vom da această sală Conservatorului şi Filarmonicii Banatul. Vrem să dăm timişorenilor un nou spaţiu pentru muzică. Din proiectul transfrontalier am reuşit să procurăm deja şi pianul. Nu vrem să ne închidem ca maghiari şi ca reformaţi în această clădire frumoasă. Vrem să ne deschidem în faţa timişorenilor indiferent de religie şi de limba vorbită”, a afirmat Gazda.