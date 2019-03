FOTO A fost inaugurată prima „Căsuţă de lectură“ din Timişoara. Iubitorii de cărţi vor avea o primăvară pe gustul lor

Alex Dascălu a inaugurat sâmbătă prima Căsuţă de lectură din Timişoara FOTO Ştefan Both

A fost inugurat prima “Căsuţă de lectură” - bibliotecă stradală în miniatură, la care vor avea acces liber toţi timişorenii. Aceasta a fost amplasată în parcul Carmen Sylva. Iniţiativa privată îi aparţine lui Alex Dascălu, jurist în cadrul Spitalul Judeţean din Timişoara.

“Mie îmi place de minune cum au ieşit primele căsuţe. Am lucrat singur la ele, am foslosit plăci de lemn, e făcută în genul unei căsuţe în miniatrură. Are o uşă cu fereastră din plexiglas. Există un mic zăvor, pur şi simplu se deschide uşiţa şi oamenii se servesc cu cartea pe care o doresc. În aceste căsuţe încap între 40 şi 60 de cărţi”, a spus Alex Dascălu.

Iei o carte, pui alta în loc

Conceptul “căsuţei de lectură” se bazează pe principiul schimbului de cărţi: iei o carte, pui alta în loc. Sau, eventual, o aduci pe prima înapoi. Alex Dascălu speră ca timişorenii să se dovedească civilizaţi şi căsuţele să nu fie vandalizate.

“Dacă le place aşa mult cartea, o pot lua fericiţi acasă, cu condiţia să aducă alta în schimb, întreţinând astfel aceste căsuţe. Există riscul ca aceste cărţi să dispară. Există şi riscul ca aceste căsuţe să fie vandalizate. Dar mă bazez pe bunul simţ şi educaţia timişorenilor, dar şi a turiştilor. Ideea a plecat din excursiile pe care le-am făcut în străinătate. Am fost fascinat să văd că în alte ţări s-a putut face aşa ceva”, a completat Alex Dascălu.

Căsuţe şi în alte parcuri

Duminică, urmează să fie inaugurată şi “Căsuţa de lectură” din Parcul Botanic, apoi vor urma şi în alte parcuri.

“Primele două căsuţe sunt amplasate în interiorul foişoarelor din parc. Pentru celelalte parcuri am ales o altă soluţie. Vor avea un sistem de prindere în pământ, cu protecţie la nivelul acoperişului din şindrilă bituminoasă, să nu se deterioreze în timp. Celelalte locaţii vor fi în Parcul Rozelor, Parcul Justiţiei şi Parcul Alpinet. Dacă timişorenii vor primii cu bucurie aceste căsuţe, iar proiectul va fi un succes, îmi doresc să le extind şi în alte zone din Timişoara”, a mai spus Dascălu.

În acest proiect a fost implicat şi Radio Timişoara, prin jurnalistul Radu Ciprian Pop, care se ocupă de proiectului “Ai carte, ai parte”. Acesta s-a oferit să doneze cărţi pentru bibliotecile stradale.





Potrivit unui studiu Eurostat recent, doar 2,8% dintre români citesc o carte pe lună, iar datele Institutului Naţional de Cercetare în Cultură spun că 1 român din 5 nu a citit niciodată o carte.

