FOTO Compromis între vecini şi dezvoltatorii belgieni de pe platforma fostei fabrici de Pălării

Cele mai mari probleme erau legate de înălţimea noilor construcţii, tranformarea străzii într-o arteră intens circulată şi tăierea copacilor.

„Nu este plăcut ca vecinul de peste drum să se uite la tine în casă sau la tine pe terasă şi nu mai ai intimitate. Nu suntem împotriva proiectului, e un teren frumos care nu a fost valorificat aşa cum trebuie. Este OK că se face, ne bucurăm şi îi susţinem. Doar să se facă cu cap. Să se înţeleagă că suntem locuitorii oraşului înainte celor care au cumpărat terenul. Noi ne-am mutat acolo pentru că este o stradă liniştită, am investit foarte mult în casă”, a declarat Cătălina Jahn, care reprezintă locuitorii de pe strada Anton Seiller.

În urma discuţiilor purtate de-a lungul timpului între părţi, s-a ajuns la numeroase compromisuri. Despre acest lucru au vorbit părţile în conferinţa Zoom, la care a participat şi arhitectul şef al oraşului, Sorin Ciurariu.

„Doleanţele noastre au fost legate de înălţimea construcţiilor, intrarea şi ieşirea maşinilor în garaje, traficul şi copaci. Pentru că până la urmă ne este frică de trafic şi poluarea din zonă. Au început mailurile, conversaţiile cu proiectanţii. Am angajat şi un avocat care să ne reprezinte. Încă avem nemulţumiri, e adevărat că s-au făcut retragerile respective, dar am sperat la retrageri mai mari. Eventual să scadă un etaj de pe strada noastră şi să o pună pe latura cu strada Jiul. Ne bucurăm că am ajuns la un numitor comun în ce priveşte garajele. De pe strada noastră va fi doar intrare, nu şi ieşire. Ne-am bucurat să aflăm că nu se vor tăia copacii, să rămână acea perdea verde”, a mai spus Cătălina Jahn.