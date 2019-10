FOTO City of Mara, spectaculosul cartier care se ridică pe fosta platformă Electrometal, la doi paşi de centru

City of Mara din Timişoara

GALERIE FOTO



Fostele platforme industriale din epoca comnistă se transformă pe rând în cartiere rezidenţiale. Una din cele mai noi proiecte se naşte pe locul fostei fabrici Electrometal – cândva un brand în economia românească, aici fiind fabricate celebrele tramvaie Timiş. City of Mara, un proiect al celor de la Alber Holding, se naşte pe o suprafaţă de trei hectare, aflat la doi paşi de centrul oraşului, în apropiere de Podul Jiul. Fostele platforme industriale din epoca comnistă se transformă pe rând în cartiere rezidenţiale. Una din cele mai noi proiecte se naşte pe locul fostei fabrici Electrometal – cândva un brand în economia românească, aici fiind fabricate celebrele tramvaie Timiş. City of Mara, un proiect al celor de la Alber Holding, se naşte pe o suprafaţă de trei hectare, aflat la doi paşi de centrul oraşului, în apropiere de Podul Jiul.

Va costa apoximativ 55 de milioane de euro. În locul vechilor hale paraginite se vor ridica clădiri moderne şi cochete, inspirate din stilul de locuire vest european, care, în final, vor însuma peste 700 de apartamente.

Managerul proiectului este Ciprian Cădariu, nimeni altul decât fostul arhitect şef din Primăria Timişoara.

„Am pornit ca un proiect de urbanizare a unei zone industriale. Fosta zona industrială Electometal. Înainte să ajungem noi erau nişte clădiri vechi în care erau diverse făbricuţe. S-a plecat de la ideea de urbanizare, e la şapte minute de centru, nu-şi mai avea rostul o zonă industrială”, a spus Ciprian Cădariu, care a ales să activeze în mediul privat, după ce vreme de cinci ani a ocupat funcţia de arhitect şef al oraşului.

Poate începe construcţia de la bulevard

Construcţiile au început în 2015, însă până acum s-a lucrat în partea dinspre stadionul CFR. A fost ridicat deja un rând de blocuri, cu 280 de apartamente, din care în jur de 200 sunt deja locuite. Acum vor începe construcţiile de pe bulevardul Cirumvalaţiunii, practic cele mai spectaculoase clădiri, cu spaţii comerciale aferente.

„Am început din spate, cu un bloculeţ cu 12 apartamente. Am construit apoi cele 281 de apartamante. Sunt patru tronsoane construite, şase scări de bloc, cu parcare subterană. Urmează ca la sfârşit de an să predăm ultimul tronson din prima etapă de proiect. După finalizarea acestei etape, ne-am apucat de demolarea construcţiilor de la bulevard şi acum suntem gata să începem construcţia City of Mara Avenue”, a mai spus Ciprian Cădariu.



Cafenele, restaurante, librărie şi magazine



Clădirile de la bulevard vor avea un regim de parter plus 11 etaje, cu 507 de apartamente şi 4.000 de metri pătraţi de spaţii comerciale pentru supermarket-uri, terase, cafenele, restaurante, spălătorie de haine, librărie, brand-uri de lifestyle.





„Am ales să face acest mixt use doar în partea din faţă, având în vedere că e un bulevard puternic circulat, acolo vor fi spaţiile comerciale, deschise către toţi timişorenii, nu doar celor din cartier. Va fi poarta de intrare în cartier. În partea din spate vor fi zone verzi, un parc de joacă, bănci şi alei. Vom avea aici şi o sală de sport şi de fitness. Vor fi şi aproximativ 700 de locuri de parcare”, a mai spus Cădariu.

“Provocarea principală a acestui proiect este expunerea foarte generoasă la Calea Circumvalaţiunii. Alegerea a fost să creăm alveole urbane la acest bulevard printr-o volumetrie dinamică şi printr-o variaţie a retragerilor de la aliniamentul stradal. Rezultatul a fost crearea unor spaţii private, semiprivate şi publice. Este, de fapt o operaţiune de urbanizare a unei zone industriale vechi. Am dorit să aducem oraşul la oameni şi să participle la oraş. Ai spaţii intime, dar în acelaşi timp te afli în oraş. Te afli în mijlocul unei vieţi urbane, ai acces la funcţiuni publice, participi la viaţa urbană”, a spus Gabriel Almăjan, arhitect în cadrul biroului ATG Studio.



„Avem mulţi netimişoreni”



Primele clădiri din City of Mara Avenue vor fi gata în 2021. Foarte multe din apartamente au fost cumpărate cu gândul la Timişoara Capitala Culturală, în ideea ca ele să fie închiriate în regim de Airbnb sau Booking.

„Avem foarte mulţi netimişoreni, să zic aşa. Studenţii care decid să rămână în Timişoara, care lucrează la multinaţionalele din oraş, cei mai mulţi clienţi sunt din domeniul IT&C, sunt cei care au acces cel mai uşor la finanţare. Sunt şi mulţi oameni de afaceri, doctori, avocaţi. Sunt apartamente cu o cameră, două sau trei camere, între 37 metri pătraţi, cea mai mică, şi 77 metri pătraţi suprafaţa utilă. Media preţurilor este undeva 1.600 de euro pe metru pătrat”, a mai declarat Ciprian Cădariu.







Una din dezavantajele cartierului este faptul că lângă blocurile noi trece linia de cale ferată, la câteva sute de metri aflându-se Gara de Nord. Proiectanţii propun adminsitraţiei să se realizeze panouri anti-zgomot, aşa cum sunt în toate marile oraşe din lume.

De asemenea, în cadrul proiectului City of Mara este în plan realizarea unei noi străzi, care ar lega străzile Doamna Chiajna, Sibiu şi Făgăraş.