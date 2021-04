Cum a scăpat Timişoara de migranţii de pe străzi înainte de Paşte. Peste 3.200 de cereri de azil în oraşul de pe Bega

Sute de persoane, majoritatea afgani, făceau parte, până în urmă cu câteva zile, din peisajul urban al oraşului de pe Bega. Umblau în grupuri de cinci-şase, puteau fi văzuţi în zona Gării de Nord, pe malul Begăi, în zona Auchan din Calea Aradului, în parcuri. Erau uşor de recunoscut, fiind îmbrăcaţi în acelaşi tip de haine ponosite, închise la culoare, cu rucsacul pe spate sau cu plase în mâini. Au ocupat câteva clădiri abandonate din oraş, unde unii puteau avea măcar un acoperiş deasupra capului, în timp ce alţii dormeau sub poduri sau sub cerul liber. Aceşti oameni sunt imigranţi ajunţi în Timişoara de la diverse centre din ţară, cu speranţa că de aici vor putea ajunge mai uşor în Occident, cu ajutorul unor călăuze.

Incindentul de săptămâna trecută, în care un tânăr afgan a murit după ce a fost înjughiat de un conaţional, iar altul a ajuns în stare gravă, a readus problema în atenţia autorităţilor. Până la acel moment, acestea spuneau că nu pot rezolva criza migranţilor. Cel puţin pentru perioada sărbătorilor de Paşti, Timişoara a scăpat de migranţii de pe stradă.

Într-o acţiune fără precedent, la care au participat Poliţia naţională, Poliţia de Frontieră, Jandarmeria şi Poliţia Locală, sute de migranţi au fost strânşi de pe stradă şi duşi înapoi în centrele din ţară de care aparţin.

“În dorinţa de a preveni eventualele conflicte sociale care pot izbucni între timişoreni şi aceşti migranţi, ţinând cont şi de ce s-a întâmplat în urmă cu o săptămână, am hotărât să merg la Bucureşti, pentru a prezenta situaţia şi pentru a mă asigura că cei de la Ministerul de Interne cunosc realitatea. Trebuia să facem ceva. Am avut o discuţie cu Ludovic Orban despre legislaţia în ceea ce priveşte migranţii. Problema se va discuta în comisia Camerei Deputaţilor în 11 mai. Apoi, m-am întâlnit cu ministrul Lucian Bode şi cu secretarii de stat de la Ministerul de Interne. Soluţia a fost să-i ridicăm de pe stradă şi să-i retrimitem în centrele în care au fost repartizaţi. Ei provin centrele IGI din Suceava, Galaţi şi Bucureşti. Am fost asigurat că aceste acţiuni vor continua într-un ritm susţinut până după Paşti, dar şi după sărbători”, a declarat Cosmin Tabără, viceprimarul Timişoarei.