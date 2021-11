Cum încearcă bănăţenii să-i atragă pe turişti cu ajutorul românilor din diaspora. „I-am rugat să ne facă reclamă, să ne recomande ca destinaţie”

Până nu de mult turismul în România era o noţiune abstractă, cuvântul vacanţă venea la pachet cu biletul către o destinaţie îndepărtată, cunoscută şi căutată de toată lumea.

România însă se schimbă, a făcut paşi semnificativi în dezvoltarea economiei, iar industria turismului a trecut printr-o adevărată revoluţie. Acum, RePatriot, care se ocupă de promovarea României, a ajuns şi la Timşoara, prin evenimentul “Hai în Banat!”.

Întâlnirea a reunit profesionişti capabili şi dispuşi să convingă turiştii că “Banatul e fruncea”. Printre ei a fost şi Simion Giurcă, directorul departamentului Turism din cadrul Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală Europeană, om cu o experienţă de 30 de ani în turism, la Viena.

“Stern scria despre Timişoara că este oraşul care poate să alunge toate prejudecăţile pe care cineva le poate avea despre România”

Anul 2020 a schimbat multe lucruri în toată lumea. Pentru români, pandemia de Covid-19 a fost o oportunitate de a-şi cunoaşte ţara. Dat fiind faptul că graniţele au fost închise, au început să caute destinaţii speciale mai aproape de casă.

„În 2017, Stern scria despre Timişoara că este oraşul care poate să alunge toate prejudecăţile pe care cineva le poate avea despre România. Şi am pretenţia că din 2017 Timişoara s-a mai dezvoltat, lucrurile au mai evoluat, oferta culturală e mai bogată, oraşul arată din ce în ce mai bine. Mai recent, cunoscutul poliţist Godină, foarte popular pe Facebook, spunea, când a venit la Timişoara, că în afară de limba română pe care o auzea vorbită pe stradă nu prea a găsit alte lucruri care să-i amintească de faptul că e în România. Să nu uităm că în 2018, Timişoara a fost declarată destinaţia anului la Top Hotel, cea mai importantă conferinţă de turism din România. Suntem bine văzuţi şi în ţară şi în afară. Dar nu e suficient. Trebuie făcută mult mai multă promovare, pentru că vrem să ajungem mai departe”, a mai spus Simion Giurcă.

Specialistul susţine că pandemia a dat peste cap toate planurile făcute de administraţie şi că toate campaniile trebuie să înceapă de la zero.

“Exista în lume o mare dorinţă de călătorie, de asta e important să ieşim în întâmpinarea oamenilor care vor să călătorească cu oferte noastre, cu informaţiile despre noi. Aici mai avem de lucru. Vrem ca în 2023 să profităm cu toţii, adică întreg Banatul, de acest moment de capitală culturală europeană de la Timişoara.

„Contează foarte mult omul, viziunea noastră”

Şi încă o veste bună. Proiectul “Mic dejun la Margina” a urcat pe podiumul proiectelor câstigatoare în concursul Destinatia 2021 pentru Turismul Cultural Sustenabil, în finala car a avut loc la Atena.

„E un produs pe care l-am salutat cu tot entuziasmul de la apariţia lui. E un concept care corespunde viitorului, e pe trend. Dovadă că am şi invitat fetele de la Margina la Târgul de Turism de la Viena, ultima ediţie care s-a desfăurat fizic. Am dus un pic Margina acolo la Viena. Şi am avut succes. E o dovadă că nu trebuie să ai norocul să-ţi fi pus Dumnezeu toate lucrurile frumoase din lume, contează foarte mult omul, viziunea noastră, ceea ce ştim să facem cu puţinul pe care-l avem. E suficient să dezvoltăm destinaţii care atrag oamenii”, a mai declarat Simion Giurcă.