Consilieri judeţeni PNL, forţaţi să renunţe la mandate: „Am fost nevorbit. O să fie un deliciu să citiţi ceea ce declar”

Aşa cum a promis după demisia lui Nicolae Robu din funcţia de PNL Timiş, Alin Nica a început curăţenia pe lista de consilieri judeţeni a PNL Timiş. Nica le-a cerut consilierilor Alin Popoviciu, Cosmin Buboi, Nicolae Bitea şi Călin Roman, fideli ai lui Robu, să se retragă de pe listă. În caz contrar, cei patru îşi vor pierde mandatul prin retragerea sprijinului politic şi excluderea din partid.

„Le-am cerut colegilor Alin Popoviciu, Cosmin Buboi, Nicolae Bitea şi Călin Roman să îşi depună retragerile până astăzi (n.r. luni) la ora 12.00. În caz contrar, vom trece la excluderea lor. Motivele sunt multiple şi sunt legate în primul rând de faptul că au adus deservicii partidului prin imaginea lor, prin lucrurile care s-au spus în presă despre aceste persoane”, a declarat Alin Nica.

Contactat de „Adevărul”, Alin Popoviciu, fost secretar general al PNL Timiş, a declarat că nu are niciun motiv să facă un pas în spate, aşteptând să i spună motivele pentru care nu mai este susţinut să rămână pe lista de consilier a CJ Timiş.

„Cu ce am greşit? Prima dată să mi se spună de ce trebuie să mă retrag. Sunt conducere interimară, trebuie să facă ce consideră că e mai bine pentru ei. Trebuie să îmi spună care sunt motivele pentru care trebuie să mă retrag şi după ce mi le spun trebuie să îmi spună ce probleme de imagine sunt. Adică, am fost bun până când? Consider că nu am greşit cu nimic. Disperarea asta de a…Eu aştept să facă ceea ce au de făcut după aceea sunt pregătit. Şi aşa am fost nevorbit patru ani. O să fie un deliciu să citiţi ceea ce declar. Eu ştiu bine ce am de făcut”, a declarat Popoviciu.

Călin Roman, Nicolae Bitea şi Cosmin Buboi nu au putut fi contactaţi pentru a spune dacă se vor retrage sau nu de pe lista de consilieri judeţeni a PNL.

