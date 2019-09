Cine este noul ambasador Timişoara 2021. Filmul său despre Revoluţie a fost interzis multă vreme în România

Robert Dornhelm s-a născut în 17 decembrie 1947 la Timişoara, a emigrat în Austria în 1961, unde a studiat la Academia de Film de la Viena.

În prezent trăieşte în Statele Unite unde îşi continuă cariera de regizor de film. În calitatea sa de ambasador al Timişoarei Capitală Europeană a Culturii, regizorul va avea misiunea de a promova Timişoara peste graniţă şi de a susţine evenimentele culturale organizate de Timişoara 2021.

Robert Dornhelm este verişor cu Ioan Hollender, un alt timişorean de renume, fost director al Operei din Viena.

Familia Dornhelm a fost obligată să plece din România în urma repetatelor persecuţii la care a fost supusă: tatăl său a făcut închisoare politică, iar proprietăţile din centrul Timişoarei le-au fost confiscate. Printre proprietăţile deţinute de familia Dornhelm se află şi actualul magazin Materna, din centrul oraşului.

Bunicul lui Robert era unul dintre cei mai importanţi membri ai comunităţii mozaice din Timişoara.

Între anii 1965 şi 1967, a studiat la Academia de Film din Viena. Filmul său de debut este „The Children of Theatre Street” („Copiii teatrului din stradă” - n.r.) din 1977, pentru care a fost nominalizat la Oscar la categoria Film Documentar, în 1978. Filmul vorbeşte despre şcoala rusească de balet, Kirov, naratoare fiind Grace Kelly.

Cetăţean de onoare al Timişoarei

Robert Donhelm a primit în 2014 şi titlul de cetăţean de onoare al Timişoarei.



„În inimă şi în suflet am rămas timişorean. Am cam uitat limba în aceşti 54 de ani de când am plecat şi nu am mai putut să o vorbesc. Sunt foarte fericit şi mândru că am primit titlul de Cetăţean de Onoare a Timişoarei. Vă pot spune că Recviem pentru Dominic e cel mai important film pe care l-am făcut. Şi mă bucur că timişorenii pot vedea acest film după 25 de ani”, a declarat Robert Dornehelm, în 2014, când a primit titlul de Cetăţean de Onoare al Timişoarei.