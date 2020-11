Candidatul USR Timiş la Senat, Raoul Trifan, fără facultate: Niciodată nu mi s-a cerut diploma de studii la angajare

Raoul Trifan, vicepreşedintele USR Timiş, este arătat cu degetul de adversarii politici că nu are studii superioare. Candidat pentru Senatul României, Trifan nu a finalizat Facultatea de Economie şi Administrare a Afacerilor, unde a fost student în perioada 2005-2007. Absolvent al unui liceu de top din Timişoara, „Jean Lous Calderon“, la secţia Informatică, Raoul Trifan a abandonat facultatea în anul doi, dedicându-se unei cariere de succes în domeniul IT.

În CV-ul său de pe Linkedin, Trifan a specificat, la secţiunea Studii: “Facultatea de Economie şi Administrare a Afacerilor 2005-2007, Management, Unlicenced, Interrupted”.

În timp ce pe site-ul intern al USR Timiş scrie că a urmat facultatea în perioada 2004-2007 (fără să se specifice întreruperea ei), ceea ce i-a făcut pe adversarii săi să-l acuze că a încercat să ascundă faptul că nu are studii superioare.

Raoul Trifan susţine că nu a negat niciodată nu are facultate, din contră.

„Da, nu am terminat facultatea, şi nici nu am susţinut că aş fi absolvit-o. În CV-ul meu am specificat acest fapt care nu mi-a influenţat deloc cei aproape 15 ani de carieră profesională, inclusiv în poziţii de management, în corporaţii. Nu mi-am început prezentările cu această informaţie pentru că nimeni nu procedează aşa, dar am fost tot timpul transparent şi onest vizavi de cine sunt şi ce experienţă am în spate”, susţine Raoul Trifan.