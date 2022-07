Bogaţii României şi industria luxului: „Când ajungi să simţi calitatea luxului nu mai vrei să epatezi deloc”

Există astăzi şi în România o pătură socială foarte bogată, pentru care preţul unui produs nu contează. Pentru ei e mai importantă calitatea. Omul de rând sau aşa-zisa nouă pătură medie nici nu poate visa la aşa ceva.



În Timişoara şi Bucureşti s-a deschis recent primul show room de mobilă şi decoraţiuni interioare de lux din România al unui renumit brand, de unde îşi cumpără produse vedete de la Hollywood, staruri, sportivi şi milionari din toată lumea.

Despre piaţa de lux din România „Adevărul” a stat de vorbă cu Gigi Nacev, consultant în management strategic şi operaţional, dar şi speacker, implicat în multe proiecte de dezvoltare antreprenorială ale tinerilor.

Magazinele şi serviciile de lux au început să apară şi la noi, dar sunt încă rare, aşa că oamenii bogaţi din România îşi fac încă cumpărăturile în Occident. „Simt că piaţa din România poate să accepte nivelul de lux. Eu l-aş numi mai degrabă nivel de premium. Fără să exagerez, preţul în zona luxului e doar un lucru adiacent. Oamenii care ajung să îşi poată permite un anumit nivel de calitate nu se uită la bani. La Bucureşti, se accesează mult mai des acest nivel”, a spus Gigi Nacev.







Gigi Nacev şi Andra la inaugurarea showromului de la Timişoara FOTO Tempini



Gigi Nacev şi Andra la inaugurarea showromului de la Timişoara FOTO Tempini

„Venim dintr-o perioadă când eram învăţaţi că nu e bine să trăim în lux"

Oamenii obişnuiţi tânjesc după produsele şi serviciile folosite de care au parte bogaţii. Evident, atunci când nu pot accesa acest nivel, li se pare o extravaganţă. „Din păcate, noi venim dintr-o perioadă în care am fost învăţaţi că nu e bine să trăim în lux, pentru a ne menţine într-un anumit nivel de viaţă. Dar în ţările civilizate e o normalitate. De exemplu, o canapea premium, care costă şi 20.000 de euro, o laşi moştenire nepoţilor. Dacă adunăm banii pe canepelele pe care le schimbăm o dată la doi-trei ani, pentru că se degradează, s-ar putea să ajungem la aceaşi sumă. Am avut o discuţie cu proprietara unui resort de lux internaţional. Am întrebat-o: <dacă intră în resort o persoană care nu poate accesa nivelul, cum o trataţi?>. Mi-a răspuns că o tratează la fel de bine, pentru ca aceasta să vadă, să simtă şi să-şi dorească să ajungă la acest nivel. Unii au adunat patru ani, pentru că voiau să trăiască o dată în viaţă experienţa. Alţii au reuşit să ajungă la nivelul la care să-şi permită”, spune Gigi Nacev.



„Când scrie brandul mare pe tricou, acela nu e pentru oamenii de lux”

Bogăţia e o cultură şi se învaţă cu timpul. În România, încă sunt mulţi care epatează. Folosesc la vedere numele unor branduri de lux, fie că vorbim de tricouri, pantofi sau poşete.

„Când scrie brandul mare pe tricou, acela nu e pentru oamenii bogaţi. E pentru oamenii săraci, care vor să arate că au ajuns la acel nivel. Când ajungi să simţi calitatea luxului, nu mai vrei să epatezi deloc, iar brandurile adevărate nu le vezi afişate nicăieri. La Milano, Loro Piana e cel mai reprezentativ brand de lux în zona vestimentaţiei. În România, e cunoscut doar pentru că o asemenea geacă a fost purtată de Putin când a ieşit pe stadion. Era o geacă de 12.000 de euro. Acolo ni s-a explicat că Loro Piana <nu e un brand pentru ceilalţi, e un brand pentru tine>. Dacă iei un capot de baie de la ei, cu care nu te va vedea niciodată nimeni, şi-l simţi cum este, spui: <da, aşa vreau să trăiesc>! Ok, costă 1.000 de euro! Dar, să exagerez un pic, pentru oamenii care au avioane private şi yahturi, nu înseamnă nimic”, a mai declarat Gigi Nacev.



Gigi Nacev FOTO arhivă personală Gigi Nacev FOTO arhivă personală

„Sunt detalii pe care nu le înţelegi, dar îţi dau un confort”

Nacev a mai explicat că, spre exemplu, o geacă de munte a unui brand celebru, care poate costa şi 2.000 de euro, e atât de valoroasă pentru că e cu pene de gâscă tânără. „Toată lumea zâmbeşte când aude asta. Dar această pană e mult mai flexibilă, e moale şi permite o densitate mare de pene, motiv pentru care e şi aşa de călduroasă. Sunt detalii pe care nu le înţelegi, dar îţi dau un confort. E valabil la orice produs de lux. De exemplu, un parchet de lux. Înainte să se pună în vânzare, se ţine trei ani afară, în toate intemperiile. Lemnul bolnav mucegăieşte şi se elimină, se aruncă. Vedeţi cum arată parchetul şi lemnul de o sută de ani de la Palatul Peleş şi mergeţi în orice clădire construită în ultimii 30 de ani. În acestea s-a şi schimbat de două ori parchetul”, a explicat Gigi Nacev.



Luxul de la noi are două etape

Timişoreanul Gigi Nacev spune că a interacţionat cu oamenii cu bani în ultimii 12 ani şi că, în opinia sa, luxul are două etape. „Este generaţia care s-a născut fără condiţii financiare bune şi în decursul vieţii a reuşit să atingă un anumit nivel. În primă fază, toată această pătură de oameni încearcă să se poziţioneze social prin lux. Bagă 80 la sută din bani în baia de oaspeţi şi 20 la sută în baia matrimonială. Generaţia a doua, copiii lor, oamenii care au stat mai mult pe afară, au văzut şi au înţeles că luxul înseamnă calitate, bagă 80 la sută din buget în baia matrimonială, pe care nu o să o vadă niciodată nimeni, dar vrea el să se simtă bine, şi 20 la sută în baia de oaspeţi”, a mai afirmat Gigi Nacev.

„Poţi avea luxul în mână şi să nu-l înţelegi”

Într-o societate în care cultul pentru lux are doar câteva decenii, se poate întâmpla să nici nu recunoaştem bogăţia. Un exemplu bun este lemnul descoperit în centrul istoric al Timişoarei, în timpul lucrărilor de reabilitare. Au ieşit la iveală străzi întregi din lemn, construcţii din lemn din secolele 16-18. În afară de mostrele adunate de muzeu, multe s-au aruncat ori au fost îngropate la loc.

Cei care au văzut potenţial din acel lemn au fost unii oameni de afaceri străini, care se ocupă cu mobilier de lux.

“Acest lemn din zona istorică a Timişoarei era de o valoare inestimabilă. Acel lemn a stat 300 de ani în condiţii de umiditate, a rezistat, nu a mucegăit. E un lemn care nu o să moară niciodată. Noi l-am aruncat! Şi atunci mă întorc la lux. Trebuie să înţelegi calitatea, pentru că poţi să ai luxul în mână şi să nu-l înţelegi. De asta trebuie să avem cultura luxului. Lemnul acela valora o grămadă de bani, dar noi nu ştiam. Transformat într-un obiect, costă o grămadă de bani”, a mai declarat Gigi Nacev.



Gigi Nacev la inaugurarea showroomului de la Timişoara FOTO Tempini Gigi Nacev la inaugurarea showroomului de la Timişoara FOTO Tempini



„Chiar dacă au bani, ei nu au văzut asemenea produs”

Oamenii avuţi din România au deja reprezentanţe ale unor mărci de lux. Odată cu cererea îşi vor deschide magazine şi show room-uri tot mai multe branduri de lux.

„La maşini, când vorbim de nivelul 1 premium, vorbim de Mercedes şi de BMW. Când vorbim de nivel 3, maxim, vorbim de Benttley şi Rolls Royce. Piaţa din România îşi doreşte şi poate accesa acest nivel. E important ca el să nu mai fie nevoit să plece la Paris, la Londra, la Milano. O cadă la nivelul 1 începe de la 2.000 de euro în sus. La nivelul 2, preţurile sunt de 4.000-5.000. La nivelul trei mergem la 10.000 de euro, pentru o cadă. E designul, e starea pe care ţi-o dă. E o piaţă care trebuie formată. Chiar dacă au bani, ei nu au văzut un asemenea produs. Se dezechilibrează la vederea unei căzi de 10.000 de euro, chiar dacă îşi permite”, explică Nacev.

Foto Tempini



Candelabru de 25.000 de euro

Cea mai scumpă canapea la renumitul brand de mobilă şi decoraţiuni interioare de lux (cu pene de gâscă tânără) costă 16.000 de euro, o masă din cristal ajunge la 25.000 de euro, iar un candelabru care cântăreşte 260 de kilograme, este din cristal şi se fabrică doar 20 de bucăţi pe an costă 23.000 de euro.

„Iniţiatorul brandului venea dintr-o familie de anticari. Se plimba în toată lumea şi vedea obiecte iconice din diferite epoci, din diferite zone geografice. Şi le reinterpreta, de multe ori folosind material recondiţionat. De exemplu, o masă din lemn din bărci care mergeau cândva pe apă. Un birou care se inspiră din Spitfire din al doilea Război Mondial, foloseşte aluminiu recuperat din aviaţie”, a mai spus Gigi Nacev.

Masa Rex costă 14.670 de euro FOTO Tempini



Vă recomandăm să mai citiţi: