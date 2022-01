Bicicleta cu schiuri, ultima modă pe pârtie. Pot încerca chiar şi cei care nu ştiu să schieze VIDEO

Concret, este vorba de o tricicletă pe schiuri cu care se poate coborî pe pârtiile dedicate schiorilor. Conceptul a fost adus în România din Austria de fiul lui Romeo Dunca, Cristian, care administrează mai multe pârtii de pe Muntele Mic. „Este proiectul meu de suflet. Eu mă dau şi cu bicicleta de mic copil. Acum doi ani a venit un băiat din Austria să îmi prezinte produsul, a spus atunci că e proaspăt lansat. Am luat două să le testez, le-am mai dat prietenilor, clienţilor, iar anul acesta am hotărât să aducem 30 de bucăţi pe care le închiriem cu tot cu instructor”, a declarat Cristian Dunca, potrivit căruia tariful de închiriere este de 150 de lei pe zi plus 50 de lei instructorul, pentru cine are nevoie.

Mai uşor de învăţat decât cu schiurile

Călin Ţâru, un lugojean pasionat de biciclete, dar şi de schiat a văzut în snowbike o nouă oportunitate de distracţie şi a încercat noile „jucării” de zăpadă împreună cu un grup de prieteni. Călin a arătat că şi aceia care nu au mers niciodată pe bicicletă pot merge cu snowbike-ul.

„Pentru mine a fost o experienţă nouă. Nu am schiat niciodată nici cu schiruile, nici cu placă. Se învaţă, din punctul meu de vedere, foarte repede. Cu un instructaj minim, am reuşit din prima tură să mă dau destul de bine. După trei ture am reuşit să cobor în siguranţă”, a declarat Marius. „La început am crezut că seamănă mai mult cu mersul pe bicicletă, dar seamănă mai mult cu schiatul”, a declarat şi Gabi, un alt tânăr care a încercat snowbike-ul.



„E o experienţă nouă care merită încercată şi de persoanele care nu au schiat niciodată sau chiar nu s-au dat cu bicicleta niciodată. Clar, avansul de învăţare e mult mai mare decât la schiuri. Cu siguranţă, într-o zi, un adult nu va coborî pe schiuri pe o pârtie ca Vâlsanu de pe Muntele Mic, dar cu snowbike-ul, în trei-patru ture e independent şi poate să coboare singur”, a declarat Călin Ţâru.

Acesta a explicat şi care sunt detaliile tehnice de care trebuie ţinut cont când te urci pe bicicleta cu schiuri. „Se poate urca şi pe teleschi, dar e mult mai uşor pe telescaun, chiar dacă primele ture, până înveţi cum să stai, e mai greu pentru că bicicleta nu e chiar uşoară”, a mai arătat Călin Ţâru.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Prima coborâre pe Semenic-Văliug, cea mai lungă pârtie din ţară: „Suntem bucuroşi că trăim aceste vremuri“ VIDEO

Se deschide cea mai lungă pârtie de schi din România. Are şase kilometri şi returul se face cu autobuzul FOTO